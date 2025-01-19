極地寒流席捲美國》川普就職改室內 我慶賀團無緣觀禮

美國總統當選人川普就職典禮雖取消戶外觀禮，立法院長韓國瑜率領的慶賀團昨仍照規劃如期出發，代表國人向美方致上最高祝福。（記者朱沛雄攝）

2025/01/19 05:30

〔記者方瑋立、朱沛雄／綜合報導〕受嚴寒天候影響，美國候任總統川普宣布一月廿日就職典禮將改至室內舉行，觀眾規模由十萬人縮減至二千人。外交部昨證實，我國慶賀團及諸多國際賓客皆無法於現場觀禮，但其他行程仍將依規劃進行。率團的立法院長韓國瑜在機場出發前表示，代表團會秉持熱情信念前往，代表全國兩千三百萬人向美國總統、副總統、執政團隊和人民致上最高祝福。

觀眾規模 十萬人減至二千人

極地寒流席捲美國，川普昨宣布將就職典禮地點移至國會大廈內的圓形大廳舉行，這是美國自一九八五年至今首次更換會場，也導致原可容納十萬人觀禮的規模，瞬間縮小至最多二千人。我國由立法院長韓國瑜領銜的慶賀團，與其他國際賓客同樣無緣現場觀禮。

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外交部：慶賀團其餘行程正常

外交部昨證實，已在第一時間掌握情況並持續與美方保持聯繫協調，隨時做最佳應處。不過室內典禮會場僅能容納國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，導致包括我國慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前往的各界訪賓與支持者，都臨時無法現場觀禮。

外交部說，在與美方積極協調下，我方慶賀團其他行程皆依規劃進行，並將在與美國國會議員及政要互動時，表達我方誠摯祝賀之意，也將與智庫等重要友人交流，致力確保此行最大效益，達成總統賴清德所交付的任務：傳達台灣人民的誠摯祝福、對民主的堅定承諾，並建立台美關係新里程碑。

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