追蹤可疑中國船 專家：商業活動非單一指標

海巡署近日指出，順興卅九與同樣於我近海徘徊的蒙古籍寶順輪，皆有進入基隆港紀錄，貨輪在外海等待通知才進港裝貨也是常態。（資料照）

2025/01/19 05:30

美國務院密切關注台灣等地海纜遭損 籲各方配合調查

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「順興卅九」一月三日拖斷基隆港外國際海纜後下落不明，又被查出具多重船籍及變造AIS（船舶自動識別系統）歷史，形跡極度可疑。海巡署近日指出，順興卅九與同樣於我近海徘徊的蒙古籍寶順輪，皆有進入基隆港紀錄，貨輪在外海等待通知才進港裝貨也是常態。

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長和輪曾參與中共軍演 航跡卻較「正常」

不過，去年十二月初曾停靠台中港的香港籍商輪「長和（SCSC FORTUNE）」號被爆曾多次參與中共軍演引發爭議，記者追查並比對其航跡及進港申報資料發現，與順興卅九、寶順輪相較之下，長和輪頗為「正常」。相關人士認為，「商業活動」不宜為追蹤可疑船舶的單一指標，以避免中國「肇事逃逸」的灰帶襲擾。

據AIS資料，長和輪水上行動業務識別號碼（MMSI）為「477264600」，呼號「VREK8」，二○二四年十一月中旬曾停靠高雄港，同年十二月三日停靠台中港，被揭露曾至少兩度參與中共軍演爭議後，十二月七日離開台中港，往返於中國山東、上海及日本、韓國之間，截至昨日未曾再航向台灣。

另據我國關港貿單一窗口船舶資料，長和輪於二○○九至二○二四年間，可查詢到廿七筆船舶資料申報，遍布基隆、台中及高雄關。據中國情報專家Rod Lee揭露，長和輪曾於二○二一、二○二二年參與中共解放軍訓練及演習，包括在船艙內藏六艘解放軍特種部隊突擊艇潛入目的地垂吊投放等。

相較於香港籍長和輪，具多國船籍、化名和AIS訊號的順興卅九，僅曾用坦尚尼亞籍化名在基隆關申報三次；蒙古籍寶順號貨輪自二○二三年至今，也僅向基隆關申報一次、高雄關兩次。

此外，前述三船船東皆為香港公司，長和輪航跡及申報所顯示的可能商業活動明顯較為「正常」，卻曾參與共軍軍演；第三國權宜輪順興卅九、寶順輪長時間徘徊於台灣周遭海域，期間未往返他國港口，且在台申報資料有限、航跡可疑。

近期波羅的海與台灣近海電纜先後遭損，美國國務院昨也表示密切關注相關發展。一名發言人以電子郵件回覆中央社詢問時指出，美方正密切關注多個地區海底電纜受損的報告，包括台灣周邊及波羅的海。美國也關切調查人員在最近電纜損壞事件的調查中，無法獲得必要准入及透明度的相關通報，盼各方配合進行中的調查。美方強調，保護海底電纜的安全、韌性和完整性 對全球通訊、經濟成長與發展至關重要。

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