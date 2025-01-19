藍委王鴻薇質疑 頭盔等防護裝備是「備戰」 消促會副理事長：消防為戰爭做準備又怎樣？

國民黨立委王鴻薇以「是否為未來戰爭災害做準備」為由，提案減列消防署一億元，引發輿論質疑後撤案。圖為消防隊救災滅火畫面。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者鄭景議、劉宛琳、李文馨／台北報導〕立法院本週將繼續表決中央政府總預算案，國民黨立委王鴻薇以「是否為未來戰爭災害做準備」為由，提案將消防署兩億五六三六萬八千元的救災救護工作減列一億元，其中包括新式頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練等，引發輿論質疑後撤案。消防員工作權益促進會副理事長鄭少書昨受訪批評，消防員未來要面對的可能是牽涉犯罪的複合式災害，且國家本就不可一日無國防，「就算這項預算是在為戰爭做準備，是又怎樣！」

王提案刪1億 引反彈後撤案

面對外界質疑，王鴻薇解釋，若是單純支持消防人員以及醫療照護，沒有人會擋。當初該計畫要給黑熊學院負責，她才刪減；消防署已說明不會給黑熊，她已改成主決議，一毛都沒刪。

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鄭少書對此表示，王鴻薇的解釋，只是因為受到社會巨大反彈，「急了」才東牽西扯，這番解釋與她親手簽名的內政委員會提案表上寫的「是否為未來戰爭做準備，造成社會疑慮」不同；而且自己在去年有參與這項計畫，並沒有看到外來的民間團體涉入。

鄭少書：國家不能一日無國防

鄭少書指出，國家可以不打仗，但不能一日無國防，且消防員隨時可能要面對複合式災害，將來這樣的機會只會增多。面對牽涉犯罪的複合式災害，本就是國際消防趨勢，台灣已經在面對複合式災害這一塊落後消防先進國家例如新加坡至少十年以上，現在絕不可以倒退。

鄭少書強調，這項預算除了購置防護裝備、頭盔、止血帶及輕量化折疊式擔架等，還包含訓練課程，預算被刪，還沒打仗消防員就先受影響，經費不可任意刪除。

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