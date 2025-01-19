為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    在野黨團 大砍發票經費 財部︰剝奪小確幸 影響兌獎

    立法院在野黨團大砍財政部主管預算，財政部在臉書貼文喊苦，表示恐剝奪民眾小確幸。（資料照）

    立法院在野黨團大砍財政部主管預算，財政部在臉書貼文喊苦，表示恐剝奪民眾小確幸。（資料照）

    2025/01/19 05:30

    〔記者高嘉和／台北報導〕立法院在野黨團大砍財政部主管預算，財政部在臉書貼文喊苦，因「統一發票給獎經費」慘遭刪減十八．五億元，恐剝奪民眾小確幸，也嚴重影響兌獎便利性。

    刪經費18.5億元 中獎組數縮水

    「注意！發票中獎獎金也遭刪減！」財政部臉書貼文強調，全民最期待每二個月一次的發票開獎，這幾年財政部不斷增開雲端發票專屬獎組數，鼓勵大家使用載具索取雲端發票，也持續精進多元兌獎服務，讓民眾兌獎更方便。而在野黨團「統一發票給獎經費」刪減十八．五億元（包含發票中獎獎金），恐剝奪民眾小確幸，也嚴重影響兌獎便利性；敬請立法院以民眾權益優先，支持政府預算！

    統一發票獎金是依「加值型及非加值型營業稅法」第五十八條規定，經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三來支應。財政部預估今年全國營業稅總收入為六二五八億二四○○萬元，其中編列一八七億七四七二萬元做為獎金及推行費用，包含統一發票給獎經費一八二億九一八八萬元、統一發票發售經費一億九三五四萬元、一般事務費二億六八二八萬元、獎勵及慰問金二一○○萬元等。

    財部盼民眾權益優先 支持預算

    財政部各年編列統一發票給獎經費，均列有辦理統一發票中獎獎金、兌獎手續費用及兌獎相關行政費用等項目，今年度預算案中編列統一發票給獎經費為近四年最高者，分別較二○二三年決算數及二○二四年預算數增加五十一．一八％及二十五．一一％，就是希望達到防止逃漏稅、促進統一發票推行目的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播