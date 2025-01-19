在野黨團 大砍發票經費 財部︰剝奪小確幸 影響兌獎

立法院在野黨團大砍財政部主管預算，財政部在臉書貼文喊苦，表示恐剝奪民眾小確幸。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者高嘉和／台北報導〕立法院在野黨團大砍財政部主管預算，財政部在臉書貼文喊苦，因「統一發票給獎經費」慘遭刪減十八．五億元，恐剝奪民眾小確幸，也嚴重影響兌獎便利性。

刪經費18.5億元 中獎組數縮水

「注意！發票中獎獎金也遭刪減！」財政部臉書貼文強調，全民最期待每二個月一次的發票開獎，這幾年財政部不斷增開雲端發票專屬獎組數，鼓勵大家使用載具索取雲端發票，也持續精進多元兌獎服務，讓民眾兌獎更方便。而在野黨團「統一發票給獎經費」刪減十八．五億元（包含發票中獎獎金），恐剝奪民眾小確幸，也嚴重影響兌獎便利性；敬請立法院以民眾權益優先，支持政府預算！

請繼續往下閱讀...

統一發票獎金是依「加值型及非加值型營業稅法」第五十八條規定，經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三來支應。財政部預估今年全國營業稅總收入為六二五八億二四○○萬元，其中編列一八七億七四七二萬元做為獎金及推行費用，包含統一發票給獎經費一八二億九一八八萬元、統一發票發售經費一億九三五四萬元、一般事務費二億六八二八萬元、獎勵及慰問金二一○○萬元等。

財部盼民眾權益優先 支持預算

財政部各年編列統一發票給獎經費，均列有辦理統一發票中獎獎金、兌獎手續費用及兌獎相關行政費用等項目，今年度預算案中編列統一發票給獎經費為近四年最高者，分別較二○二三年決算數及二○二四年預算數增加五十一．一八％及二十五．一一％，就是希望達到防止逃漏稅、促進統一發票推行目的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法