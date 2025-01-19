公運計畫 藍擬凍半數預算》 客運業者：票價恐漲3成

客運業者表示，凍結公運預算茲事體大，若預算遭砍、沒了票價補助，客運票價很可能漲三成。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院國民黨團提案，「公路公共運輸永續及交通平權計畫」共五十三．一億元，凍結二分之一。中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會昨天發聲，表示凍結公運預算茲事體大，懇請重新評估考量人民「行的需求」，若預算遭砍、沒了票價補助，客運票價很可能漲三成，影響到的是搭車旅客。

懇請考量人民「行的需求」

該計畫主要是健全公車票價結構與補貼機制、改善公車業者缺工、引導民眾改變運具、推動偏鄉及超高齡地區多元運輸服務、完善公共運輸候車環境與設施、加強公車安全管理等。

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客運公會全聯會秘書長謝界田說明，客運補助包括國道客運、公路客運和市區客運，全聯會共有七十三個會員業者，該預算補助的內容包括偏鄉虧損補貼等等，若凍結預算且無解凍可能，業者已人心惶惶。

謝界田舉例，以國道客運來說，去年五月交通部通過票價可調漲後，仍有補助旅客約三分之二的票價，國道客運一年就有五、六億元補助；一般公路客運經過票價調整後也有約六、七億元的補助，光這兩項就十幾億元，「如果補助經費真的凍結，票價可能會漲三成以上，對旅客仍有一定負擔」。

全聯會聲明也指出，所屬的公路汽車客運業與市區汽車客運業等，在公共運輸轉型車輛汰舊換新、偏遠路線補貼、價差補貼、軟硬體採購升級及相關學研基礎研究等，都曾受惠於此專案預算，才能有目前發展成果及規模。相關經費一旦凍結五十％，對於仰賴現金流的汽車運輸業而言，將可能帶來營運危機。

全聯會表示，尊重民主憲政的指教與監督、也認同各界對於汽車客運業的鞭策，懇請立委們能考量行業營運難處及國人行的需求，讓公路公共運輸能持續發展。

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