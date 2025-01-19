為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    教部經費 藍白提案凍結125億》 教部：國中會考恐無法順利推動

    圖為國中會考情境。（資料照）

    圖為國中會考情境。（資料照）

    2025/01/19 05:30

    〔記者林曉雲、陳政宇／台北報導〕藍白提案凍結教育部今年經費高達一二五．九億元，引發教育界高度憂心。教育部政次張廖萬堅昨說明，其中民眾黨提案凍結學前教育經費六十九．五億元，全國六十六萬名幼生和三萬名教保人員將受影響，一旦成真，地方政府可能無法及時撥付經費及補助給家長和幼兒園，勢必讓家長及幼教工作者受嚴重衝擊。

    地方政府將無法及時撥付幼生相關補助

    此外，張廖萬堅也表示，遭凍結的預算還將影響升學考招，國民黨提案凍結國教署業務費經常支出近十億元，其中即包括五月將舉辦的國中教育會考相關經費，恐因此無法順利推動，嚴重影響約十八．一萬名國三考生的權益。

    張廖萬堅說明，學前經費包含育兒津貼、平價教保就學補助、幼教人員薪資補助，民眾黨提案凍結學前教育的預算，直接衝擊地方政府必須及時撥付的經費，也嚴重影響地方要補助家長及幼兒園的經費。

    此外，張廖萬堅表示，遭凍預算另也影響數位學習環境和學術網路持續運作，甚至可能斷網，影響師生學習；而基層約用人員的薪資也將受衝擊而延遲發放，削弱行政效率、衝擊教育業務及服務品質。

    另，國民黨立委魯明哲提案，指文化禮金的消費情況多集中於書店及出版業，難謂達成推展藝文活動多樣化目標，故刪除文化部相關預算兩百萬元、凍結一千萬元。該提案曝光後，引發出版界及藝文界強烈反彈，魯明哲目前已撤回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播