教部經費 藍白提案凍結125億》 教部：國中會考恐無法順利推動

圖為國中會考情境。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者林曉雲、陳政宇／台北報導〕藍白提案凍結教育部今年經費高達一二五．九億元，引發教育界高度憂心。教育部政次張廖萬堅昨說明，其中民眾黨提案凍結學前教育經費六十九．五億元，全國六十六萬名幼生和三萬名教保人員將受影響，一旦成真，地方政府可能無法及時撥付經費及補助給家長和幼兒園，勢必讓家長及幼教工作者受嚴重衝擊。

地方政府將無法及時撥付幼生相關補助

此外，張廖萬堅也表示，遭凍結的預算還將影響升學考招，國民黨提案凍結國教署業務費經常支出近十億元，其中即包括五月將舉辦的國中教育會考相關經費，恐因此無法順利推動，嚴重影響約十八．一萬名國三考生的權益。

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張廖萬堅說明，學前經費包含育兒津貼、平價教保就學補助、幼教人員薪資補助，民眾黨提案凍結學前教育的預算，直接衝擊地方政府必須及時撥付的經費，也嚴重影響地方要補助家長及幼兒園的經費。

此外，張廖萬堅表示，遭凍預算另也影響數位學習環境和學術網路持續運作，甚至可能斷網，影響師生學習；而基層約用人員的薪資也將受衝擊而延遲發放，削弱行政效率、衝擊教育業務及服務品質。

另，國民黨立委魯明哲提案，指文化禮金的消費情況多集中於書店及出版業，難謂達成推展藝文活動多樣化目標，故刪除文化部相關預算兩百萬元、凍結一千萬元。該提案曝光後，引發出版界及藝文界強烈反彈，魯明哲目前已撤回。

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