反對刪凍農業部預算》 養雞團體：政治勿凌駕民生

立法院提案刪除、凍結農業部多項預算，中華民國養雞協會昨晚正式表態並呼籲：「不要將政治議題凌駕民生議題！」，強烈反對刪減、凍結，若雞農權益受損，將附和中華民國養豬協會，串聯全國相關畜禽產業團體及上下游相關行業，赴立院抗議。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕農業部明年度多項預算遭立法院提案刪減或凍結，中華民國養雞協會昨天晚上正式表態並呼籲：「不要將政治議題凌駕民生議題！」強烈反對刪減、凍結相關經費，立院此舉如有損養雞產業權益與發展，將附和中華民國養豬協會，串聯全國相關畜禽產業團體及上下游相關行業，向立院強烈表達不平之鳴。

中華民國養雞協會表示，一一四年度中央政府總預算案目前仍在立法院協商、審議，農業部相關預算經費面臨刪減或凍結，此舉恐衝擊多年累積的養雞產業輔導成果，嚴重打擊我國養雞產業永續發展，因此養雞協會繼中華民國養豬協會之後，亦正式對外表達全國養雞業者對不理性刪減或凍結預算的憂慮與關切。

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養雞協會指出，農業部過去多年透過各項政策與資源協助支撐養雞產業發展，也提升產業競爭力，包含補助養雞場升級、屠宰場與冷鏈設施等，以及協助家禽產品檢驗，讓台灣雞肉、雞蛋受民眾信賴，也可與低價進口的雞肉、雞蛋產品在市場上一較長短。

養雞協會表示，倘因農業部的預算遭刪減或凍結，造成養雞產業各項輔導措施停止，生產效能及競爭力下滑，其影響層面包括：飼料、動物藥品、養雞、設備商、運輸、屠宰、肉品分切、銷售，乃至提供國人雞肉、雞蛋消費的品質等，難以想像。

對於近日立院立法委員揚言刪減農業部經費，養雞協會強調，擔心養雞或整體家禽產業的支持及經費也因此減少，不只會影響整體產業發展，衝擊家禽畜牧場環境改善、防止禽流感動物疾病傳播，也危及眾多雞農的生計，協會呼籲社會各界傾聽農民們的心聲，理解畜禽產業背後的辛苦付出，期盼立院朝野放下分歧，共同守護台灣的養雞產業，共創我國家禽產業的美好願景。

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