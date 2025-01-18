卡車繞竹科周邊 放送「藍白超級爛」

竹科爸媽不忍了！「放送藍白超級爛」卡車出動繞行竹科周邊。（網友提供）

2025/01/18 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕竹科爸媽不忍了！由竹科爸媽響應網友許美華全台「放送藍白超級爛」卡車宣傳行動，昨天一早就在竹科周邊關新路及市區繞行，吸引不少竹科人拍下宣傳卡車的照片與影片在網路擴散，除要向毀憲亂政及亂砍預算的藍白立委表達不滿，更號召竹科人不要忍了，一起加入大罷免時代，卡車螢幕也細列藍白立委大刪預算造成的後果與影響，籲竹科人一起響應擴散。

由一群竹科爸媽發起的卡車宣傳行動，在網路發酵後，竹科爸媽立刻募到卡車宣傳資金，昨天在竹科周邊繞行並放送藍白超級爛的各項事蹟，行經的路線包括新竹縣竹北市與新竹市關埔關新路和市區，其中竹市路線從在光復路下新竹交流道，到關新路走到底繞回兩趟後，再回光復路走到忠孝路口繞行三趟，最後前往慈雲路繞三趟。

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接著再開到舊市區，從光復路到東大路一段往樹林頭夜市，回頭到經國路右轉走完經國路，到中華路交口左轉，再走中華路到經國路尾端。再接經國路，經國路跟中華路各繞行三次。

卡車出動時，吸引不少要到竹科上班的竹科人關注，有機車族及上班族沿路拍下卡車行經的影片與照片，卡車螢幕顯示藍白立委國會亂政及亂刪預算的內容，包括大砍國科會預算，大刪防詐經費與數位資安預算等，除讓竹科人了解藍白在國會的惡行，也透過宣傳車喚起竹科人憂患意識，號召加入大罷免時代，宣傳車預計繞行到廿三日。

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