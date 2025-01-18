拜會民進黨團 工總：國家勿空轉

全國工業總會理事長潘俊榮（左）與名譽理事長許勝雄（右）昨拜會民進黨立法院黨團，總召柯建銘（中）主持說明。（記者田裕華攝）

2025/01/18 05:30

〔記者李文馨、廖家寧／台北報導〕立法院正處理今年度中央政府總預算案，國民黨、民眾黨立委提出鉅額刪減及凍結案，引發外界憂心。全國工業總會昨為此拜會立法院民進黨團，強調企業界希望國家不要空轉，盼總預算案解套。

盼總預算案能解套

工總理事長潘俊榮表示，企業界希望國家不能空轉，這對企業、台灣經濟才有正面幫助，相信民進黨團總召柯建銘絕對有能力化解，應該不會讓立法院空轉，預祝總預算案能順利通過。

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工總榮譽理事長許勝雄指出，國家預算影響到永續發展，朝野兩黨應該發揮智慧，為台灣永續發展盡一份心力。他認為，只要坐下來好好溝通，沒有什麼事不能解決，從產業等各層面發展需要進行規劃，全民期待如何產生更大效益，這幾天看到立法院為了預算的事情，花了很多心思，這一兩天透過大家智慧應該能解決。

柯建銘則表示，民進黨團要有釜底抽薪之計，必須發動大罷免，自己的國家自己救，他也告訴企業界，當發動罷免時，「就是你們一輩子投資企業、EPS最高的時候」，要出來連署、投票。

對於上述罷免議題，工總事後強調，「工總尊重各界意見及不同立委的言論自由，歉難評論，亦非為本會立場！」

工總並指出，當前國際競爭激烈，產業發展如逆水行舟，不進則退，相信行政及立法部門願為台灣經濟的長期發展，放下成見，共同理智討論台灣產業的發展對策，這樣才能面對國際變局。

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