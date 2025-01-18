民團：現今國民黨 會被兩蔣辦叛亂罪

來自全國各地十九個公民團體，昨天群集台中市政府前廣場，痛批國民黨大刪中央政府總預算，迎合中國，內神通外鬼，弱化台灣國力。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/18 05:30

「大刪總預算 迎合中國 弱化台灣國力」

〔記者蘇金鳳／台中報導〕來自全國各地十九個公民團體，昨天群集台中市政府前廣場，痛批國民黨大刪中央政府總預算，是製造白色恐怖、迎合中國，內神通外鬼，弱化台灣國力；如果時光倒轉回三十五年前，現在的國民黨會被當年的國民黨政府用「叛亂罪」法辦，要求國民黨立委懸崖勒馬。

痛批國民黨癱瘓政府 摧毀未來

國民黨立法院黨團審查預算提案中，指台中市好民文化行動協會獲得文化部與國家人權館的補助進行罷免運動，要凍結與刪減文化部及國家人權館預算。好民協會昨號召多個公民團體開記者會，痛批國民黨癱瘓政府，摧毀大家的未來。

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中台灣教授協會理事長楊聰榮強調，國民黨利用預算審查權利，審查到個別的公民團體補助，立法權已侵蝕到行政權，當刪除公視預算惹怒眾多導演，要拍罷免藍營立委活動，國民黨才縮回去。他痛批國民黨是假借民意，藉經費的刪減行控制之實，呼籲公民團體站出來，讓國會回歸正常。

好民協會副理事長林芳如表示，公民團體立場是「挺台灣、救民主、護自由」，國民黨立院黨團大刪預算要癱瘓政府、弱化國力，如果時光倒轉回到三十五年前，現在的國民黨會被當年的國民黨政府用懲治叛亂條例跟刑法一百條的「叛亂罪」法辦。

籲藍白立委放下屠刀 回頭是岸

鄭南榕基金會執行長劉璐娜抨擊藍白面對中國共產黨怯弱諂媚，卻把台灣及人民當成敵人，呼籲藍白立委放下屠刀，回頭是岸。

人本教育文教基金會台中分會主任曾芳苑表示，國民黨刪預算根本是殺紅了眼，在刪除性平預算的提案文中還記載，由於性騷事件頻傳，執行不力，所以刪除所有預算；她請問國民黨，是在挺加害者嗎？國民黨就是在找機會威脅公民團體。

公民團體還將國民黨刪減預算所造成影響，貼到國民黨六位台中市立委的照片上，並高喊「拒絕預算變清算，還我正常國會」、 「國民黨踐踏民主、台灣人不會認輸」等口號。

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