楊力州號召拍罷免片 逾80導演、攝影師參與

金馬獎最佳紀錄片導演楊力州號召業界人士投入公民罷免團體的影片支援工作，做為抗議立委提案刪減公視預算的行動，目前已收到超過八十位導演、攝影師的參與。（資料照）

2025/01/18 05:30

〔記者蕭方綺、林欣穎、凌美雪、林曉雲／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費廿三億元預算案，引發全民怒火，國民黨即使修改為刪減一％，仍難息眾怒。曾以《奇蹟的夏天》獲金馬獎最佳紀錄片導演楊力州開第一槍，號召業界人士投入公民罷免團體的影片支援工作，做為抗議立委提案刪減公視預算的行動，目前已收到超過八十位導演、攝影師的參與。

拒絕立委濫權 學界連署救公視

政治大學傳播學院玉山學者李金銓、暨南國際大學東南亞學系教授張春炎等學界人士，也火速發起連署，強調拯救公視，拒絕立委濫權，並警告國民黨不要挑戰中間選民底線，要求國民黨停止踐踏屬於全民的公共電視。

請繼續往下閱讀...

聲明表示，成立超過廿七年的公視，已蛻變成為一個服務國人傳播權、文化權，真正屬於全民的公共媒體公廣集團，如今卻正面臨國民黨立委無理的惡意提案。學者要嚴正提出抗議，要求「把政治黑手拿開！」立法者帶頭違法的行為，不僅荒謬更是濫權，全民要給予嚴厲譴責。

公視聲明 籲請立委支持預算

公視董監事會昨也發聲明指出，雖經各方意見表達及文化部、董監事會極力溝通，目前可能降低刪減幅度，但公視仍深感不安，籲請立委支持政府捐助公視的預算，以利台灣公共媒體發展，並保障全民收視權益。

公視也表示，深知公廣集團所提供的內容或服務必有不足之處，也會出現疏失，「因此在董、監事會的監理之外，我們建立各種問責機制，接受社會大眾及政府相關單位依法進行的監督。凡有缺失，必積極面對，力求改善，絕不逃避。」

楊力州的行動得到影視工作者巨大的回響，但楊力州同為導演、製片的妻子朱詩倩，卻透露網路上的惡意留言已威脅到其家庭與小孩的人身安全，令她非常憂心。她表示：「從沒想過今天必須擔心孩子上下學是否安全，身為母親的我雖然無助，只能獨自承擔。」並呼籲大家一起罷免藍委。對於是否報警或是其他後續處理，楊力州截稿前尚無回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法