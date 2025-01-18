大罷免來臨 柯建銘：盼全體黨公職設連署站

民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，大罷免時機已成熟，從昨天開始到二月三日適用舊法，很容易過關，希望黨公職、議員服務處等幫忙設罷免站，盼當民意的後盾。（記者田裕華攝）

2025/01/18 05:30

〔記者李文馨、林欣漢／台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘先前喊出「大罷免」，引發朝野議論，國民黨立委揚言反制。柯建銘昨表示，大罷免時機已成熟，從昨天開始到二月三日適用舊法，很容易過關，希望黨公職、議員服務處等幫忙設罷免站，盼當民意的後盾。他說，這是歷史的召集，希望台灣人民共同見證這歷史一刻。

傅崐萁：賴清德不演了

國民黨團總召傅崐萁回應說，到底民進黨主席、中華民國總統是柯建銘還是賴清德？民進黨黨公職若全部動起來，代表就是賴清德下令的，賴清德不演了，要用國家的資源來壓迫在野的民意，要淹沒所有監督的聲音。他要問，到底賴清德與柯建銘是不是在唱雙簧，到底是要朝野和解，還是要無止境的朝野鬥爭？

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柯建銘表示，「大罷免」適用選罷法第一三一條，只要在二月三日前送進中選會，成案就用舊法來做，也就是罷免連署不需附身分證影本，很容易過關，國民黨要改新法也來不及。他說，島嶼絕對會爭天光，自己國家自己救，民進黨團會竭盡所能，包括憲法釋憲等方式救台灣。

柯指出，他連寫了三天臉書，所有人都在攻擊他，國民黨知道怕了，中國人怕了，說他是老番顛、瘋子，也製造內部矛盾，說賴總統對他不滿，「都是他們知道怕了，其實我們團隊是府院黨一致的」，總統、院長當然知道，不能太早講，太早講會破局。

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