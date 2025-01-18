為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免來臨 柯建銘：盼全體黨公職設連署站

    民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，大罷免時機已成熟，從昨天開始到二月三日適用舊法，很容易過關，希望黨公職、議員服務處等幫忙設罷免站，盼當民意的後盾。（記者田裕華攝）

    民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，大罷免時機已成熟，從昨天開始到二月三日適用舊法，很容易過關，希望黨公職、議員服務處等幫忙設罷免站，盼當民意的後盾。（記者田裕華攝）

    2025/01/18 05:30

    〔記者李文馨、林欣漢／台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘先前喊出「大罷免」，引發朝野議論，國民黨立委揚言反制。柯建銘昨表示，大罷免時機已成熟，從昨天開始到二月三日適用舊法，很容易過關，希望黨公職、議員服務處等幫忙設罷免站，盼當民意的後盾。他說，這是歷史的召集，希望台灣人民共同見證這歷史一刻。

    傅崐萁：賴清德不演了

    國民黨團總召傅崐萁回應說，到底民進黨主席、中華民國總統是柯建銘還是賴清德？民進黨黨公職若全部動起來，代表就是賴清德下令的，賴清德不演了，要用國家的資源來壓迫在野的民意，要淹沒所有監督的聲音。他要問，到底賴清德與柯建銘是不是在唱雙簧，到底是要朝野和解，還是要無止境的朝野鬥爭？

    柯建銘表示，「大罷免」適用選罷法第一三一條，只要在二月三日前送進中選會，成案就用舊法來做，也就是罷免連署不需附身分證影本，很容易過關，國民黨要改新法也來不及。他說，島嶼絕對會爭天光，自己國家自己救，民進黨團會竭盡所能，包括憲法釋憲等方式救台灣。

    柯指出，他連寫了三天臉書，所有人都在攻擊他，國民黨知道怕了，中國人怕了，說他是老番顛、瘋子，也製造內部矛盾，說賴總統對他不滿，「都是他們知道怕了，其實我們團隊是府院黨一致的」，總統、院長當然知道，不能太早講，太早講會破局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播