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    首頁　>　政治

    文宣預算挨大刀 媒體產業：影響數萬人生計

    國民黨、民眾黨亂刪總預算引發各界和各領域從業人員憤怒，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）等三個同業公會昨天發表緊急聲明，呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響。圖為立法院17日舉行院會，處理中央政府總預算案。（記者方賓照攝）

    國民黨、民眾黨亂刪總預算引發各界和各領域從業人員憤怒，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）等三個同業公會昨天發表緊急聲明，呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響。圖為立法院17日舉行院會，處理中央政府總預算案。（記者方賓照攝）

    2025/01/18 05:30

    衛星廣播電視等三同業公會緊急聲明

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨、民眾黨亂刪總預算引發各界和各領域從業人員憤怒，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）等三個同業公會昨天發表緊急聲明，呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，影響數萬從業人員的生計。

    籲請立院審慎考量 促進產業發展

    聲明連署包括中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）、台北市媒體服務代理商協會（MAA）。

    聲明呼籲立法院於審議年度政府總預算案時，給予行銷傳播媒體產業必要支持，預算案關乎產業發展、勞動就業權益，以及廣告創意、媒體代理、影視內容等領域的永續經營，懇請立院各黨派秉持監督之責，審慎協調，促進產業良性發展。

    聲明指出，若預算遭到大幅刪減或凍結，不僅將阻礙國家政策推行，也將對行銷傳播產業的經營環境造成嚴重影響，甚至打擊新生代投入產業的熱情，進一步衝擊經濟發展及民生福祉。

    政策傳達不力 恐增社會額外成本

    三大同業公會也強調，政府部會的文宣項目不僅是行銷傳播媒體產業的重要支柱，也對推動公共政策理解、社會教育宣導、經濟振興及福利政策傳播具有關鍵作用，例如防疫、防詐騙宣導、國際觀光推廣及社會福利政策的普及，都需透過高效且專業的傳播機制來實現。若此類預算遭到削減或不穩定，可能導致政策傳達效能降低，甚至增加政府與社會的額外成本。

    聲明強調，三大公會會員涵蓋國內外重要媒體平台、廣告代理業者及媒體服務商，市場涵蓋率極高。呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，影響數萬從業人員的生計。

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