出版界火了 抗議藍白濫刪預算

針對在野立委提出多項文化預算凍結和刪減，對文化產業造成無法挽回的傷害，引發作家、書店及出版業發起抗議連署，表達強烈反對。（翻攝自連署連結）

2025/01/18 05:30

「頭痛何須砍頭」連署 不到一天時間就數千人參與

〔記者董柏廷、凌美雪、吳柏軒／台北報導〕針對在野立委提出多項文化預算凍結和刪減，對文化產業造成無法挽回的傷害，引發作家、書店及出版業發起抗議連署，表達強烈反對。

請繼續往下閱讀...

立院統刪 文化部：影響正常營運

立院昨表決通過國民黨、民眾黨協商後的通案刪減原則，文化部及故宮表示，初步試算文化部及所屬共計統刪約六．二四億元，其中國內外旅費與行銷預算部分，產生重大影響，將影響正常營運。

這項「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案=書店與出版業的文化浩劫」的連署單位包括書店業、出版及圖書業和相關工作者，還有作家、翻譯、文字工作者等，不到一天時間就累積數千人連署。台灣文化政策研究學會、台大研究生協會等，也都加入連署。

荒誕理由恣意刪凍 戕害文化發展

允晨文化發行人廖志峰指出，若是不合理地刪凍預算，對出版與文化產業無助益，應要仔細檢核再做決定。他以文化幣為例，不只鼓勵年輕人閱讀，也帶動書市，對鼓勵出版社也有正面作用。若將預算全數凍刪，恐怕是「唇亡齒寒」。

獨立出版聯盟秘書長劉霽認為，「以荒誕禁不起檢驗的理由恣意刪凍預算，不考慮可能影響的層面，完全違背了文化治理的原則，後果只會是對文化發展的戕害。」

北教大語創系副教授楊宗翰則表示，讓人寒心的是，「網路上流竄的惡評與酸言，往往用一、兩句話抹煞幾年間甚至幾個世代的努力，更彷彿把藝文人士都貶為街邊乞丐、出版各上中下游則早該走入歷史灰燼。」文化部預算的卡關及藝文人士的聲援，恰好讓全體納稅人認識到這個機構的工作性質與存在必要。

獨立出版聯盟理事長陳夏民認為，「買書」能增加的好處很多，甚至可以幫助到其他產業，青年學子用文化幣買書，除了刺激書的銷量，銷量數字也會成為出版社向國外提版權企劃有利的數據，「帶動更多產業的循環」。陳夏民呼籲，文化幣的使用設計，受惠的不只出版社、作家，也能擴及版權公司、劇作家、電影公司等，因此「一毛都不該砍」。

漫畫工會憂心 台漫環境重回寒冬

台北市漫畫工會昨也發聲明強調，反對不合理刪除預算，文化部資源預算如遭受打擊，將造成台漫甚至諸多藝文相關產業鏈衝擊，台漫發展不易，勿因此讓台漫環境重回寒冬。

聲明亦強調，不應讓純粹的文化創作成為意識形態對立下的犧牲者，北市漫畫工會支持文化部立場，諸多近乎思想審查的意識形態，做為刪除文化預算的理由，實在無法認同，反對不合理刪除文化部預算，要求保障漫畫創作者自由，建立友善文創產業鏈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法