美軍在台兩年期協訓 強化我兩棲聯戰

（資料照）

2025/01/18 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國政府長期派遣軍事教官、特戰小組駐台協訓國軍，以強化台灣自我防衛作戰能力，但過去一律以機敏因素不對外證實。不過，此台美間的保密默契近期似有更趨「清晰」的突破跡象，可能轉為半公開性質。據我國防部昨發布的一項決標公告，即首度證實美方自今年一月二日起，為我國海軍提供為期兩年的「專案協訓訓練」。

國防部決標公告首度證實

據公告內容，國防部駐美軍事代表團本月二日與美國在台協會（AIT）簽署一項為期兩年的「專案協訓訓練」合作案，總金額為四九八八萬七二四○元，由美國政府派員來台為我海軍部隊協訓，履約地點即為海軍艦隊及海軍陸戰隊的大本營高雄左營，料與兩棲艦隊、海軍陸戰隊兩棲聯合作戰訓練有關。

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軍方人士解析，此案金額雖不高，但卻首度明確標示「專案協訓訓練」，代表美方已改變過去長期低調、保密進行協訓任務作風，將機密資訊轉為半公開，不僅政治意味濃厚，也帶有測試風向的用意。

此前，美軍過去協防台灣期間，也曾與國軍簽署「陸吼專案」等協訓計畫，指導我國海軍兩棲艦隊、陸戰隊兩棲聯合作戰，但此計畫隨斷交中斷，直至二○一七年才恢復小型部隊性質交流。近年軍方頻出現我國海陸派一個排的兵力赴美受訓，或由美方派遣現役資深教官、小型部隊來台指導等傳聞，但從未獲官方證實。

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