嚴重衝擊施政 政院盼在野黨懸崖勒馬

行政院長卓榮泰（記者陳鈺馥攝）

2025/01/18 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院昨審查今年度中央政府總預算案，表決通過藍白兩黨團通案提案，刪減九三九億七五○○萬元，創下史上新高。行政院發言人李慧芝表示，部分通案決議部分，政院確有窒礙難行之處，籲請在野黨立委傾聽民意，懸崖勒馬。

部分通案決議部分 確有窒礙難行之處

李慧芝強調，通刪決議已造成巨大衝擊，如果立法院持續情緒性、報復性刪減凍結，行政院將難以推動政策，在迫不得已下，行政院會自力救濟，提出合乎憲政運作的應有作為。

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她表示，立院本次通過的通刪決議，要求總刪減數不得低於九三九億七五○○萬元，若再加計刪減台電一千億元及其他刪減數，整體將刪減超過二千億元，較一一三年度二九九億元，約增一七○○餘億元，約達六倍，嚴重影響政府諸多施政規劃，對國家未來產生全面性的衝擊。

李慧芝說明，諸多通案科目遭非理性大幅刪減，完全不顧及部會政策推動延續性，例如「國外差旅費」及「出國教育訓練費」刪減六十％，數位部等三機關全數刪減；近年政府積極以台灣自身優勢走向世界，持續多元推動科技、人權、文化、醫療公衛、體育外交、性別平等與經濟合作等領域，刪減恐弱化台灣與國際的連結，無法跟上國際進步的潮流與趨勢。

李慧芝說，「媒體政策及業務宣導費」刪減六十％，將弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，例如政府衛生醫療防疫政策、農業食安相關政策等推動與宣傳都將受影響，甚至遮斷民眾「知的權利」；另反毒、打詐、洗錢防制宣導將完全無法執行，將致治安環境恐嚴重惡化，諸多社會福利措施也無推廣管道，恐讓大眾失去申請的機會。

此外，要求單一廠商得標金額不得超過五％及採限制性招標金額限縮至各單位年度預算的一成以內，不僅無正當理由限縮廠商參與機關採購案投標，未來相關政策宣導，如以五十萬元預算為例，可能要分別由廿家廠商得標、每標案僅二．五萬元，與現實嚴重脫節。

至於中央各機關及所屬水電費刪減十％，李慧芝表示，雖排除各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館，但其他諸多直接服務國人的單位如國稅局等，也遭毫無理由地齊頭式通刪，將嚴重影響洽公民眾的權益。

李慧芝更說，報復減列首長特別費刪減六十％，其中包含行政院、法務部等十一機關遭全數刪除，有關年節加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費，恐將受到大幅度地限縮。

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