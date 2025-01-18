總預算通案刪939億 民進黨團︰未實質討論 黑箱提案

民進黨團總召柯建銘（記者方賓照攝）

2025/01/18 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院院會昨審查一一四年度中央政府總預算案，表決通過國民黨、民眾黨團所提通案刪減項目及比率，刪減九三九億七五○○萬元。民進黨團幹事長吳思瑤表示，此次刪減數是史上最高，並點出預算審查的三個問題，包含藍白聯手摧毀委員會中心主義、預算提案未實質討論就表決，以及黑箱提案故技重施。

吳思瑤︰以往通案不會砍逾300億

民進黨團總召柯建銘說，中央政府總預算是國家發展的重要資源，通案就砍了九三九億元，其餘提案到現在還沒拿出來，對外說從三千多案減到七八八案，到底有多少案也不知道，非常黑箱，是史上最惡質的在野黨，這樣的在野黨非罷不可。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤表示，這次總預算審查有三個問題，第一，委員會中心主義被摧毀、專業審查被推翻；第二，整個協商只是過水，總預算沒有任何提案進入實質討論，再次上演不討論就表決；第三，藍白黑箱、最高機密版的提案故技重施。

藍白撤回上千件提案

吳思瑤指出，下週一將進行個案表決，公視預算是否如媒體報導藍白最後收手只刪了一％，沒有人知道，但通案砍了九三九億元，是史上額度最高，以往每年平均不會超過三百億元。她批評，該提案由民眾黨黃國昌提出，國民黨沆瀣一氣，看來是全民對在野黨的撻伐不夠大聲，民進黨團對這樣結果感到遺憾。

總預算案原本待協商提案總數共計三二九六案，包括國民黨團二三三四案、民眾黨團四八七案；由於許多提案內容離譜、刪減過多，引發社會怒火後，藍白昨緊急撤回上千件提案，留下近千件待處理。吳思瑤說，離譜提案讓民意發酵，在野黨承受巨大民怨，逼得他們只能撤案，削弱原本癱瘓執政、弱化國家發展的意圖。

對於在野黨拿前總統蔡英文二○一二年談話，認為政府機關預算都要減廿％，民進黨團書記長蔡易餘指出，當年台灣經濟因前總統馬英九推動證所稅等政策嚴重受損，GDP保一都成問題，國家財政分配也極不公平，蔡英文呼籲財政總檢討，是為了解決結構性問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法