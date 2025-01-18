總預算通案刪939億 800提案下週續戰

國民黨團總召傅崐萁（記者陳逸寬攝）

2025/01/18 05:30

藍白聯手 特別費、媒體宣導費、出國旅費遭殃

〔記者林欣漢、劉宛琳／台北報導〕立法院院會昨審查一一四年度中央政府總預算案，國民黨團、民眾黨團聯手以六十票對民進黨團的四十九票，表決通過預算通案刪減項目及比率，總刪減數如未達九三九億七五○○萬元，另予補足。剩餘約八百案的預算提案，將於下週一、二兩天展開馬拉松式的表決戰，力拚廿一日會期結束前三讀通過總預算。

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國民黨團︰刪除幅度和往年差不多

今年度總預算案，歲入編列三兆一五三四億元，歲出編列三兆一三二五億元。院會昨先進行通案表決的二讀程序。

為讓總預算案審查議程單純化，除了原訂公平會人事案完成投票表決，朝野黨團同意所有報告事項都直接退回程序委員會。藍白也陸續調整刪減、凍結預算提案，最終國民黨團從原本超過二三三○個提案、縮減至五百多案，民眾黨團則從四八七案縮減至一七七案。

王鴻薇︰其他提案將刪172億

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，總預算案國民黨將刪減一一一一億元、凍結八○三．一六億元，扣掉通案刪除的九三九億餘元後，其他提案刪除約一七二億元。另反對政院撥補台電一千億元預算。

院會表決通過藍白所提針對中央各機關及所屬通案刪減用途項目與刪減比率，包括媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪六十％；特別費部分統刪六十％，其中行政院及所屬包括陸委會、原民會、內政部、農業部、數位部、通傳會、法務部、銓敘部、勞動部，以及監察院全數刪除。

至於前往中國的旅費部分，除現行法律明文規定支出不刪外，數位部、通傳會全數刪除；中研院與國科會、警政署及所屬、移民署統刪三十％；其餘統刪八十％。

國外旅費及出國教育訓練費部分，除現行法律明文規定支出不刪外，數位部、通傳會及監察院全數刪除。軍事裝備及設施統刪三％，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。如通案總刪減數未達九三九億七五○○萬元，另予補足。

國民黨團總召傅崐萁表示，今年度總預算創下歷史新高，但有非常多浮編預算，國民黨團刪除的幅度和往年差不多，沒有超刪。

民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨團審查預算三原則：一，浮濫灌水的、曾發生弊案要追究責任或假公濟私的，例如假政策宣傳實養網軍的預算都刪除；二，內容不明、有待改進的預算案先凍結，待報告清楚或立院同意後即可使用；三，與部會有共識可以「主決議」處理，只要能夠說清楚編列理由、有道理，黨團也會採納。

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