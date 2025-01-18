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    《台中》藍白提案大刪預算 罷免立委連署暴衝

    台中南區的罷免店17日連署，人數也增加。 （記者蘇金鳳攝）

    台中南區的罷免店17日連署，人數也增加。 （記者蘇金鳳攝）

    2025/01/18 05:30

    〔記者黃旭磊、蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕罷免藍營立委的志工與團體，持續在南區進安商號、中捷文心崇德站出口，提供民眾簽署立委罷免提議書，由於藍白立委連署刪除農民、影視藝文等兩千多億相關預算，志工一晚就收到超過三百份提議書，志工許小姐說，「感謝國眾兩黨賜箭」，現在收件「不是穩定可以形容，而是暴衝了」。

    一晚收超過300份提議書

    「數量突然變得比較多了」，台中市近日低溫，南屯區水安宮廣場昨晚提寫罷免提議書的人潮，卻排隊數十公尺，何姓志工說，「大家都被激怒了」，農業部預算被砍得剩一元，高雄大港開唱經費也被砍，年輕人都很有感覺。

    楊姓女志工協助收件，銀髮長輩及上班族送上暖暖包、熱包子，市民用冷到顫抖雙手填寫提議書，志工核對身分證件後收件，楊小姐說，國民黨、民眾黨立委只要有動作，包括中配入籍從「六年改四年」強勢修法，還有刪除藝文等預算，「大家就會有行動」。

    志工於本週收件熱度倍增，志工許小姐說，感謝國民黨及民眾黨兩黨賜箭，現在收件不是穩定可以形容，而是暴衝了。

    水安宮 排隊數十公尺

    美國國家圖書獎得主楊双子昨天也在臉書發文，強調「我是台中人，台中市第二選區選民，我支持罷免顏寬恒」，對此，國民黨立委顏寬恒並未回應。

    龍井區林小姐說，台灣是自由民主國家，她要養育九歲女兒，更想要保衛自己國家，藍白立委國會過半，卻一直通過不利法案削弱台灣國防與國力，藍白親共行徑，更讓民眾擔憂台灣未來。

    台中水安宮廣場昨晚排隊數十公尺連署罷免。（記者黃旭磊攝）

    台中水安宮廣場昨晚排隊數十公尺連署罷免。（記者黃旭磊攝）

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