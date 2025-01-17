《台中》罷免顏寬恒 收到逾3千份提議書

民眾在寒風中排隊領取連署書，要罷免中三選區立委楊瓊瓔。（記者歐素美攝）

2025/01/17 05:30

領銜人林志政：情勢不一樣了 估2月底將突破4千多份

〔記者黃旭磊、歐素美／台中報導〕台中公民團體罷免藍委行動持續進行，昨天烏日、神岡、中區及北屯進行台中第二、三及五選區罷免連署活動，退休工程師林志政領銜發起罷免國民黨立委顏寬恒，民眾送上早餐熱烈回應，林志政已收到近三千份提議書，感動說「去年曾遭吐口水，現在情勢完全不一樣了」。

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陳柏惟指讓顏寬恒休息 顏稱尊重

前立委陳柏惟表示，中二選區過去四年歷經罷免、補選及總統立委選舉等多次選舉，人民對政治有熱情，顏寬恒表現不好，人民不爽就可以提案罷免，藍白立委聯手不惜代價通過毀滅台灣法案，顏寬恒支持中配取得身分證從六年改為四年等法案，倒行逆施表現差，人民會想讓他休息試看看。

顏寬恒說，罷免是公民權利應予尊重，但民進黨讓罷免遍地開花意圖，是司馬昭之心路人皆知，就只是為了未來補選力求讓民進黨過半，讓自己完全執政，以穩固賴清德的執政。

公民團體昨天在台鐵太原站等地，協助民眾填寫罷免意向書，其中，三民街市場進行中二選區罷免連署，不到十分鐘就有超過三人索取提議書，志工協助林姓婦人等民眾填寫提議書。

林志政籲顏一審宣判就該下台

林志政說，顏寬恒身為立法委員，遭法院一審宣判犯貪污罪就該下台，「難道要學林益世（前國民黨立委）等到三審，那不是等十幾年後（下台）嗎？」

林志政去年十一月初剛開始擺攤，曾在霧峰區遭騎士直接對連署攤位吐口水、檳榔汁。他說，中二選區罷免連署預計在今年二月底達到三千份門檻，現在差不多達八成左右，屆時會收到四千多份。

連署民眾不滿降低中配入籍門檻

有民眾到神岡郵局發起連署罷免國民黨立委楊瓊瓔，大罵國民黨降低中配入籍門檻「洗人口」，戴姓民眾說，國民黨在立法院「黑白舞」阻擋國防經費，這是要讓中共武統台灣？

楊瓊瓔表示，從政以來勤跑基層，認真理性問政，報復性罷免活動大家不會認同，努力回應民意需求才是正道。

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