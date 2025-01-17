助地主免徵土增稅 林姿妙圖利事證明確

宜蘭縣長林姿妙利用免徵土增稅圖利他人事證明確，觸犯圖利罪。 （資料照）

2025/01/17 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污等案，宜蘭地院去年底一審宣判十二年六月徒刑，歷經半個月，判決全文昨天上線，收賄改判圖利原因曝光；合議庭認為，綜合相關證據，無法證實林姿妙使用競選總部與地主存有收取不正利益二百四十萬元的對價關係，但免徵土增稅圖利他人利益事證明確，觸犯圖利罪。

林姿妙等人判決書全文昨天公告，共計一一三頁、八．五萬字。林姿妙委任律師表示，廿天內會提出上訴聲明；宜蘭地檢署也說，除礦業公司負責人林錫欽與檢方認罪協商不上訴，檢察官將對其他十四名被告，針對變更法條、刑度及無罪等部分都會上訴。

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林姿妙在涉貪案中，被控協助地主陳正勳免徵羅東一五五八地號土地增值稅一一二萬元，換取繼續免費使用九十八地號做為二○二○年國民黨總統、立委大選競總使用，獲免拆搭等不正利益二百四十萬元，以此做為對價，檢方以涉貪收賄罪起訴，求刑廿年。

不過，合議庭審理後認為，林姿妙於二○一八年讓競選總部申請延長使用核准，二○一九年才有地主請託免徵土增稅，時序上難認定彼此有對價關係。法官也採信國民黨前立委楊吉雄證詞，證稱二○二○年總統及立委大選的競總使用與林姿妙無關，因此無法認定地主出借土地行賄之意。

合議庭認為收賄部分證據不足，但圖利事證明確，相關證人也於偵查及審理時證稱林姿妙知情，接受地主請託後交辦，讓一五五八地號土地所有權人免徵土增稅，觸犯共同對監督事務圖利罪。

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