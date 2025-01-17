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    大孝大樓不當黨產敗訴 黨產會︰開了破口

    北市大孝大樓被認定為國民黨不當黨產，黨產會敗訴。（資料照）

    北市大孝大樓被認定為國民黨不當黨產，黨產會敗訴。（資料照）

    2025/01/17 05:30

    〔記者楊國文、鍾麗華／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會六年前認定，北市大孝大樓房地是國民黨不當取得財產，追徵七．八億多元，國民黨不服，提起行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政法院更一審認定無證據顯示國民黨是以「違背政黨本質或悖於民主法治原則方式」取得該房地，判決國民黨勝訴；黨產會不服上訴，最高行政法院昨判決國民黨勝訴確定。

    黨產會發言人許有為對判決表示遺憾，認為最高行政法院採用台北高等行政法院法律見解，國民黨雖用特權取得財產，但不能證明低於市價或無償取得，這將對轉型正義、追討不當黨產，開了一個破口。

    台北高等行政法院審理認為，國民黨取得房地過程，是藉由當時政治優勢地位，屬於黨產條例規定的不當取得財產，黨產會對國民黨追徵七．八二億多元，並無違誤，判國民黨敗訴。

    國民黨不服，提起上訴，最高行政法院審理後廢棄原判決，發回更審。

    北高行更一審認為，國民黨並非以無償或顯不相當的對價取得大孝大樓房地，也沒有證據顯示，國民黨是以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則方式取得該房地，因此撤銷原處分，改判國民黨勝訴。黨產會不服，提起上訴。

    最高行︰國民黨非無償或不當對價取得

    最高行政法院認定，國民黨並非以「無償」或「交易時顯不相當之對價」方式取得大孝大樓房地，且於黨產條例公布前即已轉售他人，國民黨並已依法向黨產會申報，黨產會不得將大孝大樓房地認定為不當黨產而向國民黨追徵其價額。

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