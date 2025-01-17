賴喊團結 「沒什麼仇恨放不下」

總統賴清德（左）昨在總統府接見跨黨派立委組成的美國總統就職典禮慶賀團，賴總統並致贈暖暖包、保溫瓶給擔任團長的立法院長韓國瑜（右），盼韓「帶著朝野合作的溫暖回到台灣」。（中央社）

2025/01/17 05:30

交付川普就職慶賀團3大任務 盼韓帶回朝野合作溫暖

〔記者陳昀、劉宛琳、施曉光／台北報導〕總統賴清德邀請立法院長韓國瑜率領跨黨派立委組成「美國總統就職典禮慶賀團」，昨天行前會晤交付三大任務。總統強調，我們來自同一個國家─中華民國台灣，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」，目前最重要的就是「團結」；賴送上暖暖包、保溫瓶，盼韓「帶著朝野合作的溫暖回到台灣」。

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韓國瑜則表示，過去立法院長曾數次擔任這項重要任務，不僅代表中華民國政府，也肩負傳遞二千三百萬人民心聲的使命，非常榮幸能接棒傳承，率領八名優秀立委赴美出席全球關注慶典，傳達對美國新任正副總統及美國新政府團隊最真摯的祝福，期盼如賴總統囑咐的，為台美交流展開嶄新的一頁。

韓並以桌子的「四隻腳」比喻，強調慶賀團將傳達台灣是民主國家，台灣安全就像桌子的四隻腳，第一到第四隻腳分別是保護中華民國、保護自由民主、維護美台關係、維護兩岸和平。

賴清德昨偕副總統蕭美琴接見慶賀團時表示，感謝韓國瑜受邀擔任國家代表團團長，他也賦予慶賀團三大任務。首先，傳達台灣人民誠摯的祝福；第二，忠實傳達台灣人民對民主的堅定承諾，即便遭受極權主義的威脅也不會改變，台灣願和美國等民主陣營肩並肩，捍衛全球民主永續發展，阻止極權主義擴張；第三，近年台美關係持續進展，包括「台美廿一世紀貿易倡議」上個月正式生效施行，美國眾議院也剛通過「台美避免雙重課稅」協定，希望建立台美關係的新里程碑，讓台美持續深化合作，得到更豐碩的成果。

華盛頓近日出現暴雪，賴清德準備暖暖包、保溫瓶送給慶賀團；賴說，讓大家帶著台灣的熱情前往，請韓院長發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回到台灣」，一起團結拚外交，未來也團結為台灣打拚。韓則自嘲「你應該送我一頂假髮」，惹得全場哈哈大笑。

雙方閉門會談時，也談到中央政府總預算案，賴清德向韓國瑜等人表示，相信朝野立委都很有智慧能面對各種狀況。韓承諾與民進黨團總召柯建銘一起努力，讓協商順利進行，希望「柯總召不要那麼硬」，賴笑回：「院長與柯總召也要多喝咖啡」。

與會的國民黨立委李彥秀說，在野黨在會中表達，不只民進黨立委有機會便當會，希望賴總統也有機會和在野黨主席或委員多溝通；而賴總統也善意回覆，大家有時間可以多進來喝咖啡。國民黨在會後肯定這是「展現國家團結的時刻」，並呼籲賴清德把昨天的融洽氣氛延伸到立法院。

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