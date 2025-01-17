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    繼工總、工商協進會、中小企業總會發聲後 商總：盼立院支持總預算

    商總理事長許舒博昨表示，總預算攸關國家總體發展，必須行政院與立法院協力理性合作才能進行。（資料照）

    商總理事長許舒博昨表示，總預算攸關國家總體發展，必須行政院與立法院協力理性合作才能進行。（資料照）

    2025/01/17 05:30

    〔記者廖家寧／台北報導〕今年度中央政府總預算案目前正在立法院審議中，繼中小企業總會、工業總會、工商協進會相繼發聲後，商業總會昨也呼籲，當前百工百業需要政府推動數位轉型、淨零轉型，也需政府協助振興中小微型企業，希望立法院各委員在嚴審各項預算時，考慮有關振興、擴展企業發展的預算能予以支持。

    許舒博：中小微型企業需要振興

    商總理事長許舒博表示，原則上尊重立法院審議預算的職權，但總預算攸關國家總體發展，必須行政院與立法院協力理性合作才能進行。他指出，當前百工百業需要政府推動數位轉型、淨零轉型，也需行政院各部會協助產業推動研發創新、開拓海外市場，振興中小微型企業等需求。

    許舒博表示，希望立法院各委員在嚴審各項預算時，考慮有關振興、擴展企業發展的預算能予以支持，同時行政院也要充分說明政策規劃。

    他強調，唯有台灣的產業發展良好，工商業繁榮，台灣經濟才會好，台灣經濟好，才會讓人民生活更安定。台灣民主日益深化，期盼朝野能傾聽各方意見，化解歧見，共同為台灣經濟開創更美好的未來。

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