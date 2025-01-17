藍委砍砍砍 婦團、環團、性別團體抗議

好民文化行動協會副理事長林芳如昨痛斥國民黨假正義之名、行箝制言論自由之實，獲不少公民團體聲援，今日將集結到台中市政府前聯合發聲譴責。（資料照）

2025/01/17 05:30

強烈反對刪性平預算 不滿環保淪政爭犧牲品

〔記者吳柏軒、蘇孟娟／綜合報導〕立法院審查中央政府總預算案，國民黨籍立委徐欣瑩提案刪除一六二七萬元行政院性別平等業務費，僅剩三千元，引發婦團、性別團體強烈反彈；國民黨立委賴士葆等人提案刪除節能減碳預算，昨晚十一個環保團體緊急聯合聲明，抗議此舉將使租屋族、中低收入等脆弱族群權益受損。

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婦團批徐欣瑩為刪而刪

婦女新知基金會聲明指出，徐欣瑩提案明顯缺乏監督品質，對台灣性平體制之治理、分工與權責關係毫無概念，顯然只是為刪而刪，呼籲立委花點心力鑽研台灣性平體制的現狀與不足之處，以有意義的監督推進台灣性平價值。

彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線等性別團體昨天也表達強烈反對，呼籲立院應建設性監督預算，而非毀滅式刪除，呼籲關心性平議題的公民跟自己選區的立委聯繫，一起表達反對刪除預算的聲音，別讓今年一整年的性別業務被迫全數停擺。

民團痛斥國民黨箝制言論自由

另外，國民黨立院黨團認為，「好民文化行動協會（好民）」申請文化部國家人權館補助，卻介入「青鳥行動」，拿公帑介入政黨罷免紛爭，提案大砍文化部轉型正義預算。好民痛斥國民黨根本假正義之名、行箝制言論自由之實，獲不少公民團體聲援，今日將集結到台中市政府前聯合發聲譴責。

國民黨立委賴士葆、馬文君等人提案刪除經濟部能源署預算，如「住宅家電效率升級計畫」、「家戶屋頂設置太陽光電計畫」等獎補助費一百億元，昨晚十一個環保團體緊急聲明，指刪除後將影響全民汰購一級能效冷氣及冰箱二百萬台，也不能再申請一千平方公尺以下建物的屋頂光電每瓩三千元補助。

環團轟賴士葆傷害脆弱族群權益

環團指出，此舉將使租屋族、中低收入戶或其他脆弱族群，無法再享有汰舊換新補助，將不利於改善能源貧窮問題、也重創累積不易的節電成效，國民黨不應為政治鬥爭，踐踏過往認同的政見，阻礙屋頂光電推動。

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