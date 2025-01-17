各界撻伐聲四起 國民黨團急討論狂撤案

立法院長韓國瑜昨二度召集朝野黨團協商中央政府總預算案，再次破局，民進黨團總召柯建銘會後表示，韓院長和藍白都串好了，根本就是不要協商。 （記者劉信德攝）

2025/01/17 05:30

〔記者謝君臨、劉宛琳、林哲遠／台北報導〕立法院長韓國瑜昨二度召集朝野黨團協商「一一四年度中央政府總預算案」，朝野立委共提出三二九六案，但討論一個半小時仍無法進行實質協商，最終再次破局。不過，藍白狂刪政府預算提案被公開後，引起社會各界反彈，國民黨團昨天為此從上午討論到深夜，初步決定將大幅刪減預算提案。

兩千三百多案 傳減至五百多案

據了解，國民黨團擬針對各委員會預算提案兩千三百多案，減至五百多案。在各機關業務費大部分擬退讓撤回，凍結部分不會到百分之七十，改為凍結百分之卅，其餘提案也仍在討論中。

請繼續往下閱讀...

而藍白兩黨團也有互相交換意見，讓預算提案方向盡量趨於一致。不過，在目前朝野僵局的情況下，廿一日休會前總預算案能否完成三讀，仍在未定之天。

協商又破局 柯建銘批藍白串好了

韓國瑜昨二度召集朝野黨團協商中央政府總預算案，再次破局。國民黨團首席副書記長王鴻薇批評，協商變成民進黨團總召柯建銘的一人獨白，若如此不用協商，就按照議事程序處理；民眾黨團總召黃國昌也附和王。

柯建銘於會後表示，韓院長和藍白都串好了，根本就是不要協商，各部會應先和在野黨積極溝通，可以撤案就撤案，不然就改為主決議，最後表決的案子會非常少，也不要重複表決、發言，這是最有效的方法。現在一案一案談，下禮拜就要表決，根本就設計要破局的，韓是史上最不中立院長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法