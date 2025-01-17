藍白大砍總預算 卓揆：國力遭5大弱化

行政院長卓榮泰昨強調，審查預算絕不是宣洩情緒或報復性審查，這將給國家帶來極大不安，讓國家發展停滯不前，造成國家五大弱化，敵對勢力有機可乘。 （記者塗建榮攝）

2025/01/17 05:30

國家發展恐停滯不前 敵對勢力有機可乘

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕藍白擬大砍中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨率部會首長召開記者會。他強調，審查預算絕不是宣洩情緒或報復性審查，這將給國家帶來極大不安，讓國家發展停滯不前，造成國家五大弱化，敵對勢力有機可乘。

國民黨：監督預算 天經地義

國民黨回應時反批卓揆強拗錯誤能源政策，逼全民買單，以及媒體宣傳預算暴漲十三億元；民進黨做為執政黨應該合理說服人民，理性討論預算使用，而非情勒全民，把刀架在人民荷包上。

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國民黨指出，民進黨現在的所作所為，不只是「黨國主義」，更是「強盜行為」，該黨幫人民納稅錢把關、監督預算，本就是天經地義；國民黨為監督國家預算努力，不需要卓揆指指點點。

卓揆指出，立院在野黨團對總預算提出三千多件刪減與凍結案，立法監督行政是憲法賦予的權利，但監督審查應建立在福國利民、對國家有益的前提，而非宣洩情緒，甚至是報復性審查。

卓揆表示，在野黨提出多項通案刪減提案，將造成國家五大弱化，包括弱化國家競爭力；弱化維護國家安全的國防實力，讓敵對勢力有機可乘；也弱化科技發展維持優勢實力、弱化公務員績效與服務、弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力。

卓揆說明，這五大弱化將使政府在公共建設、打詐、治安、農業發展、經濟發展各方面都面臨停擺的可能性。他舉例，行政院經發會的各項決議，其中如中小微企業的多元振興方案、長照三．○、青年海外百億圓夢基金等，因各項預算被刪，無法從現在開始逐步推動。

卓籲理性審查 勿報復性刪減

卓揆指出，在野黨提出中央機關業務費全數凍結七十％，「此種預算三七開前所未見，政策將全面停擺，這是國家的危機」。他呼籲在野黨團理性審查，不要因為一己情緒而報復性刪減，讓國家發展停滯不前，許多預算直接影響百工百業。

若總預算案審議仍不如預期，行政院是否提出覆議？卓揆表示，政院是被動的，完全要看立法院，國會若不改變不合理、情緒性、報復性的預算刪減與凍結，政府完全無法在這樣的預算結構底下推動政策，必須自力救濟，提出應該有的作為。覆議是政院權益，會持續討論，但在未經過總統賴清德核可前，他不會斷言提出。

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