陳玉珍堅持砍公視23億預算惹眾怒 楊力州號召同業拍攝罷免影片

導演王小棣、陳玉勳、雲門舞集創辦人林懷民、北藝大戲劇系教授邱坤良和政大廣電系教授陳儒修等人連署「反對立法院刪除公共電視年度預算」，強調公視是台灣與台灣公民社會艱辛建立的珍貴公共領域，希望大家能共同守護，引發社會關注。（資料照）

2025/01/17 05:30

〔記者劉宛琳、蕭方綺、陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視廿三億元預算，引發文化界大反彈。陳玉珍昨受訪表示，她不會因刪預算被罷免而縮手；但同黨立委葛如鈞改稱說，二輪預算的討論還在進行中，「坊間流傳刪除公視預算廿三億純粹子虛烏有」。據了解，國民黨昨密集協商預算提案，刪減幅度應會縮小。

陳玉珍提案中指出，公視應是國內最超然、獨立、客觀、公正兼最有影響力的電子媒體，長年自願成為單一政黨的鷹犬，令人遺憾。

請繼續往下閱讀...

林懷民等人連署 反對刪除公視預算

對於公視預算遭刪，文化界重量級人士紛紛發聲表達不滿。導演王小棣、陳玉勳、雲門舞集創辦人林懷民、北藝大戲劇系教授邱坤良和政大廣播電視學系教授陳儒修等人連署「反對立法院刪除公共電視年度預算」，他們指公視就像一座文化森林，是台灣與台灣公民社會艱辛建立的珍貴公共領域，希望大家能共同守護。

柯孟融轟藍營 多無知才想扼殺公視

而導演楊力州、楊雅喆、蘇奕瑄、孫介珩和資深製作人李景白等人也都表達不滿。以「奇蹟的夏天」獲金馬獎最佳紀錄片導演的楊力州抨擊藍委刪掉公視全部預算，「你們要這樣搞，影視工作者的反撲會讓你們永遠忘不了！」號召業界一同投入公民罷免團體的影片支援工作，有意願的導演、攝影可以和他聯繫，但陳玉珍卻反嗆他「惡僕欺主」，要他公布名單，引發更多反彈。

公視戰爭劇集「聽海湧」被藍營立委指「毀人名節、竄改歷史」，但這齣戲描述台籍日本兵在二戰時身分認同問題，從前置、拍攝到後製花了四年，去年播出後引發不少回響，被認為是今年金鐘入圍大熱門。

該劇導演孫介珩表示自己想記錄生活在同一片土地人們的故事，國民黨立委顯然沒有看劇，只是如跳梁小丑般指手畫腳，「他們要影視工作者以後拍什麼後果自負，我聽到了，但不會接受。」

破億票房電影「咒」導演柯孟融指出公視輔佐、扶植台灣的影視人才，「到底是要有多無知才會想要扼殺公視的預算？」

「萬老師」民進黨立委郭昱晴指出，去年金鐘獎，公視在節目類與戲劇類獎項中，分別獲得十一座及十座獎項，公視台語台也在戲劇類獎項獲得一項；國民黨無非是要公視直接關台，讓所有優質節目和從業人員的生計陷入窘境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法