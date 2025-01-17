盼維持4760億國防預算 顧立雄：須展現自我防衛決心

立法院外交及國防委員會16日邀請國安局長蔡明彥（右）、國防部長顧立雄（左）備詢。（記者劉信德攝）

2025/01/17 05:30

〔記者方瑋立、鍾麗華／台北報導〕針對藍白兩黨提出刪除與凍結國防部預算，國防部長顧立雄（見圖，記者劉信德攝）昨於立法院受訪表示，美國川普新政府上台後，台灣須展現自我防衛能力的決心，盼現編列的四七六○億元國防預算能夠維持，國防部也會遵守潛艦「海測完成始得動支」承諾，希望爭取國造潛艦後續艦預算照列。

爭取潛艦後續艦預算照列

顧立雄昨受邀赴立院外交及國防委員會報告並備質詢，針對國民黨團提案凍結國造潛艦後續艦十八億預算，他表示，國防部的立場還是堅持委員會通過之主決議，並實現其中承諾，將在海測通過後才動支相關預算，所以不希望預算有所凍結和刪減。

請繼續往下閱讀...

對於川普政府候任國安顧問瓦爾茲日前公開喊話希望加速交付台灣軍購項目，顧立雄除表達樂見外，也透露我對美採購的六十六架F-16V BLK70戰機，其中首架已組裝完成，力拚今年三月完成測試出廠。此前，顧立雄曾指出，美方產線已擴大、有十九架F-16V正同時生產，預計二○二六年底前可全數交付。

國防部副部長柏鴻輝昨在行政院記者會表示，立法院在野黨團提案刪減七十三億元、凍結一九二三億元，已占國防預算四十四％，這在國防安全是很嚴峻的挑戰，國際會對台灣自我防衛決心產生重大懷疑，也讓國防部因應台海周邊的灰色地帶衝突，產生重大危機。

柏鴻輝指出，依照在野黨目前刪除與凍結的總預算來看，包括潛艦後續造艦計畫、快速布雷艇後續規劃、新型步槍、民雄無人機航太產業園區開發案等業務共卅八案受影響。

在野黨也提案全數刪減中科院無人機產業園區預算七六二五萬元，柏鴻輝說，中國每天運用無人機侵擾台灣，預算被刪不利本島與外島因應無人機的威脅。

陸委會主委邱垂正則指出，全數刪除陸委會業務費與基本維持費的做法，等同癱瘓陸委會，將對國家安全、兩岸關係發展、人民權益造成無可彌補的傷害。未來無法審查中國人士來台，兩岸交流可能被迫全面停擺，駐港澳辦事處恐關門，也無法研析中國情勢，就像是自廢武功、自斷手腳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法