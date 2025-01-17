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    統戰據點助辦中國身分證 國安局掌握全台超過10案

    國安局長蔡明彥（記者劉信德攝）

    國安局長蔡明彥（記者劉信德攝）

    2025/01/17 05:30

    分布新北、台中、雲林、高雄等地

    〔記者方瑋立、林哲遠、李文馨／台北報導〕網紅八炯近日揭露台灣內部竟有協助申辦中國身分證的「統戰據點」，國安局長蔡明彥昨證實，已分別掌握新北、台中、雲林、高雄等地十案以上案例，主要嫌疑人仍以具我國籍者為主，皆已通報相關單位處理。

    主嫌以我國籍者為主 已通報處理

    八炯「中國統戰紀錄片」系列作品除揭露中國利誘台灣人申辦身分證進行統戰外，近日再踢爆台灣內部竟有協助辦理的「統戰據點」。

    蔡明彥昨於立院外交及國防委員會答詢時透露，針對此案情資皆有掌握，除新北、台中外，還有雲林與高雄等地，目前看起來主要嫌疑人仍以台灣人為主。

    蔡說明，國安局在過濾大量情資後，會先確認相關嫌疑人在網上推宣申辦中國證件的作為是否觸法，掌握具體證據後，才有辦法啟動檢調單位調查，國安局對中共在台灣異常、違法活動的情資皆有掌握。

    至於統戰紀錄片中的中間人聲稱台灣有廿萬人領有中國身分證，蔡明彥直言「太誇張」，目前國安局掌握十餘案，調查局也掌握其他案，皆已通報相關單位查處。

    對於中共利誘台灣人申領中國身分證，陸委會副主委梁文傑昨在例行記者會指出，中共在福建省開設特例，讓台灣人無需註銷台灣身分即可申辦中國身分證，允許台人能同時擁有中國、台灣的身分，破壞兩岸多年來的「單一戶籍制度」。

    梁文傑表示，台灣人民若要選擇到中國設籍並取得身分證，我國政府沒有任何阻撓，但會註銷其台灣身分證，兩岸多年來相互維持「單一戶籍制度」，意即台灣人民如要到中國設籍取得身分證，要註銷台灣身分；中國人若要來台取得身分，也需註銷中國身分。

    梁進一步說，中共公安部頒布的「台灣居民定居簽發服務指南」目前有兩個版本，其中一個版本只適用於福建省，若在福建省，台灣人申辦中國身分時，無需註銷台灣身分，亦即在福建省，中國容許擁有兩邊的身分。

    統戰紀錄片亦揭露，號稱泉州台青創業園總負責人林金城，以及片中另一相關人蘇士恩疑似持有中國身分證。內政部長劉世芳昨受訪表示，兩人中已經有一人被取消中華民國戶籍，目前正在查察是否有中華人民共和國身分證人數共有十二人。

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