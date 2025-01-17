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    建共同圖像平台、AI分析航跡 朝野立委提對策

    民進黨立委沈伯洋（記者塗建榮攝）

    民進黨立委沈伯洋（記者塗建榮攝）

    2025/01/17 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕涉嫌破壞台灣北部國際海纜的中國權宜輪「順興卅九」下落不明，香港公司持有的蒙古籍「寶順」輪也持續在我北部海域遊蕩，嚴防我國國內及國際海纜再淪中國灰帶破壞目標已成重要國安議題。朝野立委昨於立法院外交及國防委員會提出多項因應對策，包括建置共同圖像平台、運用AI分析航跡及船籍等船舶自動辨識系統（AIS）公開資料、確立標準作業流程（SOP）及購置無人船等。

    針對可疑航跡等資訊調查，國民黨立委陳永康認為，我國應在各部會間建置「共同圖像」平台，讓案件發生時各部會可以看到資訊相同且精準的瞬間圖像，從而就各部會專業深入瞭解狀況。陳永康說，基礎設施的維護是全國性的任務，並非數位部可以單一掌握，若各單位可以從同一圖像掌握詳細資訊，就不會發生海圖未標註水深等資訊落差的問題。

    沈伯洋︰順興39有多組化名 極高機率是同艘船切換訊號

    民進黨立委沈伯洋也舉以色列海事情報AI公司「迎風（Windward）」就「順興卅九」案所提分析報告為例，該公司運用專利AI技術分析AIS公開資料，比對航跡、船籍、編號、訊號發射時間等資訊，發現「順興卅九」至少有四組不同化名、水上行動業務識別號碼（MMSI）、船舶呼號及不同的尺寸資訊，但依照訊號發射時間、航跡慣性，可推測出極高機率是同一艘船切換訊號。沈伯洋表示，台灣的資料庫應有所借鏡，須比中國平台更加完備。

    另外，除民進黨立委王定宇呼籲海巡無人機等空中執法量能須加速強化外，同黨立委鍾佳濱也直言，「做賊一更，顧賊一暝」，中國利用破舊貨輪等低成本方式進行灰帶襲擾，我國也應用符合經濟效益的手段防堵。他認為我國應考慮購置成本相對較低且在水上穩定的無人船，如烏克蘭MAGURA V5等，跟蹤可疑船舶、提升海上「見警率」，或可有效嚇阻權宜輪灰帶襲擾。

    民進黨立委林楚茵、王定宇也呼籲，隨著中國灰帶侵擾可能持續增加，國安單位與交通部、海巡署等部會應儘速建立高效率的聯繫與執法機制。王定宇強調，各單位通報機制須有包括時效在內的SOP規範，否則若是命案，「血都乾了」。

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