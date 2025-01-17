海巡署SOP補漏洞︰未來立即請檢方立案 將船帶回偵辦

中國權宜輪「順興39」（資料照）

2025/01/17 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「順興卅九」本月三日涉嫌拖斷我基隆港外國際海纜，海巡一度攔截卻未帶返港內查緝，該船事後關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號失蹤。面對中國灰帶襲擾日益加劇，海巡署昨於立院答詢時透露，已經跨部會協調達成共識，未來類似案件將立即報請檢察官立案，優先將嫌疑船舶帶返港口偵辦。

海巡署副署長謝慶欽昨赴立院外交及國防委員會，針對中國灰帶手段及海底電纜韌性與備援等國安議題專案報告。針對案發當日未將順興卅九帶回港口偵辦，謝慶欽說，當時該船配合於基隆外海接受蒐證，不過因海象不佳無法登檢，且離案發已歷經九小時非現行犯，再加上該船並未申請入港，最後才未帶返調查。

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不過，順興卅九離開我海域後立刻關閉AIS訊號，至今下落不明，且其後才被查出至少有兩個不同船籍、化名及水上行動業務識別號碼（MMSI），更被本報披露至少於去年十月起就已現蹤我北部海域，形跡愈發可疑。

謝慶欽表示，海洋委員會六日邀集交通部、航港局、中華電信、陸委會及法務部等相關單位，召開跨部會協商會議，會中已達成共識，未來類似案件將立即報請檢察官立案處理，並已與交通部航港局協調，會優先將涉嫌船舶帶返我國靠港。

必要時協調軍艦支援

謝慶欽指出，必要時也會協調海軍在航軍艦「策應支援」，若海巡艦因海象不佳、無法即時抵達獲報目標處時，則由軍艦先行蒐證協處；倘若是國防部發現海纜附近重點監視海域，有徘徊、下錨或滯留等可疑船舶，也會立刻通報海巡署，並轉知中華電信及發送告警訊息。另外，海巡或海軍艦艇若發現海纜附近海域有船舶逕自下錨，也皆會要求該船立刻起錨離開，並全程蒐證。

謝慶欽說，各部會亦決議由交通部航港局研修「船舶法」，針對未正確開啟AIS船舶課予罰則；航港局也將加強次級權宜船管理，並將「黑名單」供海巡署加強查緝，具中資背景之權宜輪，則由陸委會邀集相關單位依法管理及處置。

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