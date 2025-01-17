斷纜9小時後 海巡才追攔順興39

數發部次長闕河鳴（右）與海巡署副署長謝慶欽昨赴立院備詢。（記者劉信德攝）

2025/01/17 05:30

立委質疑未扣船 海巡副署長︰該船無入港申請 因此才放人

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「順興卅九」日前涉拖斷基隆港外國際海纜，隨後關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號，行蹤成謎。海巡署、數位部、中華電信等相關單位昨於立院答詢時還原通報及查辦時間線，海巡在該船三日上午七時涉嫌切斷電纜後，經近五個小時才接獲通報，至透過雷達軌跡完成研判後追攔，已歷時九個小時。

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非現行犯 海象不佳無法登檢

海巡署坦承，當天原欲將涉有重嫌的順興卅九扣留入港，但由於該船目的港非台灣，也未辦理入港申請程序，因此才會放人。

立法院外交及國防委員會昨針對「順興卅九」拖斷我海纜及中國權宜輪灰色地帶侵擾等國安議題，邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄、海巡署、交通部等相關部會報告並備質詢。

海巡署副署長謝慶欽答覆立委羅美玲質詢時指出，據紀錄，順興卅九曾進基隆港裝卸大量冷凍食品，也曾到韓國釜山，案發後也配合到基隆外海接受蒐證，不過因為非現行犯，加上海象不佳、無法登檢，因此沒有立即查扣。

民進黨立委王定宇關切通報時效，謝慶欽說，海巡是在當天中午十二時四十分接獲通知，該海纜於上午七時四十五分遭截斷，由於需要重播雷達航跡以研判可疑船舶，在鎖定目標追攔後已距事發九個小時。

民進黨立委林楚茵質疑，不能登檢，為何不拖入港，是否缺乏橫向聯繫機制？海巡署坦言，當日除海象不佳、非現行犯外，也因順興卅九未事先申請入港程序，最後才會放人。

另針對本報披露蒙古籍「寶順」輪繞台多日、形跡可疑，海巡署昨也透露，目前持續監控該輪，經近日驅離後該輪曾一度往彭佳嶼東北方四十八浬駛離，但昨日清晨又回到廿四浬，都在海巡掌控之中。

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