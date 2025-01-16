民眾黨釘孤枝 賴：抹殺司法專業

民進黨主席暨總統賴清德昨主持中常會時表示，不能因為判決不如意就抹殺司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。（資料照）

2025/01/16 05:30

〔記者陳昀、林哲遠／台北報導〕民眾黨上週末號召支持者到自由廣場「釘孤枝」抗議司法不公，聲援涉京華城弊案的前主席柯文哲。民進黨主席暨總統賴清德昨主持中常會時表示，台灣已走過獨裁時期的黨國不分，並落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決，不能因為判決不如意就抹殺司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

賴清德表示，民進黨誕生於戒嚴時代，有幸結合社會的力量，與熱愛民主自由的國人一起推動民主改革、司法獨立，如今的台灣早已走過獨裁時期的黨國不分，固然仍有待改善之處，但法官在審查個案已經確實落實司法獨立，大家都可以在個案審理過程中，檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意，就抹殺司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

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賴也說，一年前，台灣人民選擇民進黨，繼續帶領國家穩健前行，「我們要牢記這份使命，不管面對任何挑戰，我們都不會忘記對國人同胞的承諾、積極落實各項政策藍圖，讓國家繼續走在正確的道路上」。

黃國昌反批賴雙標

對於賴清德的談話，民眾黨代理主席黃國昌反批，人民之所以憤怒，正是因為賴清德和民進黨雙標至極。二○○八年時任立委賴清德在前國安會秘書長邱義仁遭收押的同一天，大動作召開記者會，批評檢察官收押取供，要求檢方莫淪為政黨打壓異己的打手，但這些不都是賴清德政府現在對付柯文哲的手段嗎？從「綠能你不能」到「賴能你不能」，賴自己都不覺得可恥嗎？

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