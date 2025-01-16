取消鼎越捐贈 讓爭議斷乾淨 游淑慧籲廢止柯市府簽訂協議

國民黨議員游淑慧昨表示，柯文哲市府曾與鼎越簽署京華城協議書，希望市府廢止此協議，不要接受違法捐贈，讓爭議斷得一乾二淨。（記者蔡思培攝）

2025/01/16 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市副市長李四川昨表示，鼎越開發願暫緩京華城廿％容積獎勵，台北市議會京華城容積違失案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧昨表示，柯文哲市府曾與鼎越簽署京華城協議書，其中提到鼎越要捐空間給市府換取容積獎勵，希望市府也廢止此協議，不要接受違法捐贈，讓爭議斷得一乾二淨。至於是否會依議員建議廢止協議書，北市府昨遲未回應。

是否廢止 北市府未回應

根據市府與鼎越二○二二年十一月六日的「修訂台北市松山區西松段三小段一五六地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」協議書，都市計畫獎勵須辦理內容包括完成「韌性城市貢獻獎勵」可獲四％容獎，鼎越需取得鑽石級綠建築標章、繳納保證金十七．五億元、並認養基地西南側復盛公園。

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協議書還提到，鼎越完成「智慧城市貢獻獎勵」可獲八％容獎，需取得鑽石級智慧建築標章、繳納保證金卅五．一億元、設置充電停車位及電池交換設備；鼎越完成「宜居城市貢獻獎勵」可獲八％容獎，需取得耐震標章、繳納保證金卅五．一五億元，提供公共服務或公益空間給北市產發局永久無償使用。

游淑慧指出，現在中石化與鼎越的主事者是理性的，但這個決定在三個月前就可做。她也與李四川、產發局溝通，希望市府同步廢止當年柯市府與鼎越京華城所簽的協議書，其中包括約定鼎越要捐給市府空間換取容積獎勵，這樣才能斷得一乾二淨，產發局也不可以接受違法捐贈。產發局對此回應，後續將依市府決策配合辦理；至於是否會廢止協議書，北市府昨遲未回應。

國民黨議員詹為元指，鼎越暫緩容積獎勵是雙贏結果，他除感謝鼎越的不堅持，更謝謝北市府為市民的打拚，因為擔心地方建設的黑暗、甚至成為爛尾樓決定主動出手，在法院還沒有判決前，就積極與鼎越協調取得雙贏。

國民黨議員曾獻瑩也認為，「限期」鼎越暫緩廿％容積獎勵是訴訟進行中，兼顧工程進行公共安全、避免爛尾樓的好方法；對市府而言，若強制撤銷容積獎勵還可能面對鼎越的求償。

民眾黨議員陳宥丞則指，依法行政是民眾黨最大原則，就事論事、公事公辦是對北市府的要求；協商及訴訟策略，都要以保護市民最大權益為基礎。

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