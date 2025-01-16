鼎越暫緩20％容獎 李四川：若再恢復840％需回饋70 ％

台北市副市長李四川昨表示，鼎越開發已在前晚主動函文市府，願意照之前的會議，把廿％容積獎勵暫緩，申請建照執照變更設計，程序約三個月可完成。（記者張嘉明攝）

2025/01/16 05:30

〔記者何玉華、徐義平／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率案圖利、收賄被起訴羈押，台北市政府昨為此邀專家學者研商京華城容獎後續處理方案。副市長李四川會後表示，鼎越開發已在前晚主動函文市府，願意照之前的會議，把廿％容積獎勵暫緩，申請建照執照變更設計，程序約三個月可完成。鼎越開發母公司中石化昨也表示，已經主動去函台北市建管處願意「暫緩」執行，並希望進行變更設計，讓「京華廣場」能夠繼續施工，之後等到法院判決都確定，再尋求「恢復」容獎廿％。

對簡舒培批評市府、李四川「內行騙外行」，李四川表示，目前只有起訴，尚未判罪，若未來法院證明合法，就算現在變掉，鼎越也可提行政救濟要求恢復容積；不過，李四川強調，屆時掌握權在市政府，八四○％是容積的天花板，都委會不一定會給到滿。

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李四川也說，不會照之前都更條例的回饋，而是依監察院二○二四年糾正報告內容，依台北市土管自治條例第八十條之二規定，淨利應提供市府七十％回饋。換句話說，八四○％容積獲利一一一億元，若扣除成本後有一百億元，必須回饋市府七十億元，而非之前只回饋十億多元。

昨天專家學者開會前，已知鼎越將暫緩有爭議的廿％容獎，李四川表示，會議主要討論包括，鼎越願意辦理建照變更，把廿％「拿掉」，建管處沒有理由不接受；其二，是由鼎越自己變更，還是市府依照都市計畫法廿四條要求提送都委會，再辦一次容積變更「直接拿掉」的法律問題。

京華城土地已被台北地院裁准扣押，李四川表示，法律專家在會中有說明，刑事與都市計畫法是不同法系，刑事有罪，若有涉及到都市計畫法部分，也要經都市計畫法系認定違法。

李四川說，之前市府不予京華城施工勘驗，在鼎越拿掉容獎後，若假扣押取消，就沒有不予施工勘驗的問題；若繼續扣押，將請教內政部是否有必要不予施工勘驗。

中石化：暫緩執行未拋棄權利

外傳鼎越是因財務吃緊才主動讓步容積率、「暫緩執行」，鼎越母公司中石化昨強調，並沒有財務吃緊問題，主要是避免工程延宕，造成工地周邊公共安全、城市景觀、區域發展等不利影響，加上維護中石化股東權益，避免浪費社會資源，才會願意暫緩合法取得的廿％容積獎勵工程。

中石化強調，並沒有拋棄那廿％的容積獎勵，只是希望沒有爭議的容積率七二八％能夠蓋下去，最後仍會尊重台北市政府召開的專家學者會議，在討論出結論後，中石化再決定後續事宜。

台北市副市長李四川昨表示，市府已接到鼎越函文願暫緩辦理20%爭議容積獎勵，將辦理建照變更登記；圖為京華廣場工地。（記者蔡思培攝）

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