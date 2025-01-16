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    自由日日shoot》喊打詐卻砍打詐預算 綠譏：黃國昌神邏輯

    民眾黨團總召黃國昌提案，將刑事警察局的九億元業務費大砍兩億元，案由說明是為有效打詐。民進黨團書記長蔡易餘諷刺說，這根本是「神邏輯」，一邊喊著打詐重要、一邊卻砍打詐費用。（資料照）

    民眾黨團總召黃國昌提案，將刑事警察局的九億元業務費大砍兩億元，案由說明是為有效打詐。民進黨團書記長蔡易餘諷刺說，這根本是「神邏輯」，一邊喊著打詐重要、一邊卻砍打詐費用。（資料照）

    2025/01/16 05:30

    〔記者陳政宇、楊媛婷、林惠琴／台北報導〕立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商，討論今年度中央政府總預算案。民眾黨團總召黃國昌提案，將刑事警察局的九億元業務費大砍兩億元，案由說明是為有效打詐。民進黨團書記長蔡易餘諷刺說，這根本是「神邏輯」，一邊喊著打詐重要、一邊卻砍打詐費用，民眾黨為挺前黨主席柯文哲，對司法進行政治報復、砍預算洩憤。

    質疑為挺柯文哲政治報復

    黃國昌提案指出，刑事警察局業務費預算編列九億三五七五．七萬元，近年詐騙事件頻傳，為有效打詐，避免民眾再受詐騙所苦，爰減列該項目預算兩億元。

    蔡易餘表示，民眾黨團藉私怨報復國家機構，包括政治獻金案、木可公司及基金會爛帳被抓包，因此提案刪光監察院調查與巡查經費、大幅刪減國家人權業務八五○○萬元；因北檢起訴柯文哲，黃國昌竟刪減法務部檢察官行政業務費八千萬元；因憲法法庭宣告國會擴權違憲，提案瘋砍司法院行政預算。

    此外，在野黨立委欲統刪中央研究院的業務費，中研院昨表示，相關經費不只用於行政庶務，還用在全院近三千名約聘助理薪資，擔任約聘助理多為規劃未來繼續投入研究的青年，預算如果遭到刪除或凍結，嚴重影響相關人員的生計。

    對於藍白黨團將刪減預算矛頭鎖定各部會的媒體文宣費，衛福部長邱泰源昨也憂心說，除了成人健檢，癌症篩檢也一樣，都是需要給人民知道的訊息，透過媒體處理，有助於民眾健康促進，是非常需要做的事情。

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