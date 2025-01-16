自由日日shoot》工總︰總預算遲未過 恐影響產業發展

對於立法院國民黨團凍結經濟部今年度業務預算七十％，中小企業總會理事長李育家昨呼籲社會，正視在野黨立委以情緒濫砍預算的問題，認為不合理的刪減預算絕不是民眾之福。（記者廖家寧攝）

2025/01/16 05:30

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院至今尚未通過一一四年度中央政府總預算，工業總會昨發出聲明表示憂心，認為可能影響產業發展與民生福祉；工總並強調，政府編列預算推動產業、研發技術等，是提升國家競爭力最重要的方法，希望立院能夠優先考慮產業需求，早日完成預算審查，且有充足的經費投入產業發展。

中小企業總會 批藍白以情緒濫砍預算

對於立法院國民黨團凍結經濟部今年度業務預算七十％，中小企業總會理事長李育家昨也呼籲社會，正視在野黨立委以情緒濫砍預算的問題，認為不合理的刪減預算絕不是民眾之福，應針對具體問題理性協商，而非什麼都不問就一口氣刪除七成預算，這種做法「是要把中小企業搞死？」

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業務費恐刪七成 經濟部估多項須減列

李育家表示，無論政黨色彩，都應理性溝通，一次大舉刪除預算並不合理，日前行政院宣示的中小微企業多元振興發展計畫，恐會窒礙難行。中小企業資源本就不算豐沛，需政府鼎力幫忙，假設預算被凍結，這一切擘劃都淪為空談。

經濟部也指出，光是刪減業務預算七十％，就導致中企署中小及新創企業科技應用建置要減列兩億元，另中小及新創企業發展也須減列約八億元辦理捐助信保基金及中小企業融資輔導，上述都還是未納入財劃法影響下的評估。

對於立院審議預算，工總也發聲明強調，當前產業需要政府推動百工百業數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設，協助產業推動研發創新、拓銷國際，振興中小微型企業等業務，急需政府與國會協力合作，通過預算才能進行，希望早日完成預算審查，且有充足的經費投入產業發展。

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