自由日日shoot》綠批總預算刪很大 藍：監督預算是天職 白：執政黨沒協商誠意

立法院昨起密集協商今年度中央政府總預算案，民進黨團質疑在野發動預算恐攻、無差別攻擊各部會，癱瘓國家。國民黨團書記長林思銘回應，監督政府預算、為人民看緊荷包，是立委的天職。（資料照）

2025/01/16 05:30

〔記者林欣漢、施曉光、林哲遠／台北報導〕立法院昨起密集協商今年度中央政府總預算案，民進黨團質疑在野發動預算恐攻、無差別攻擊各部會，癱瘓國家。國民黨團書記長林思銘回應，監督政府預算、為人民看緊荷包，是立委的天職；民眾黨團總召黃國昌受訪表示，民進黨團總召柯建銘在協商現場，花了九成時間在進行人身攻擊、謾罵及抹黑，完全沒有提到和預算有關的事，顯然執政黨沒有協商的誠意。

朱：宣傳費養網軍 不能接受

國民黨主席朱立倫指出，國家要和而非製造對立，對於立法院朝野協商總預算案，國民黨的立場很清楚，一定支持重要國防預算與國家重大建設，但對任何浪費、弊端，絕不容許，例如因為錯誤的能源政策、綠能蟑螂，要讓全民補貼台電二千億元，這是國民黨絕不能接受的；像透過宣傳費去養綠色網軍、側翼與特定媒體，全民也都不能接受，而且各種弊案，國民黨都要嚴格監督。

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林思銘說，立委或黨團所提預算提案內容，不論是主張減列或凍結，都必須經過審議，也未必是最後的結果，重要的是在審議或協商過程中，相關行政部門必須積極向提案立委及各黨團說明溝通，爭取支持。

林思銘表示，民進黨立委護航預算，大家都看得出來，但把在野的預算提案說成是恐攻、癱瘓國家，這樣的指控完全不實。

國民黨團一度揚言依立委馬文君提案全數刪除潛艦國造（後續艦）預算，經朱立倫致電馬溝通後，最後改為凍結十八億元。國民黨文傳會主委李彥秀受訪說，有關潛艦國造預算，黨中央一開始就與黨籍立委溝通，在潛艦海測沒通過前，預算先凍結，不要讓民進黨有機會抹黑。

黃國昌指出，協商時全場官員都在聽柯建銘講廢話，顯然執政黨完全沒有協商的誠意，希望週五院會直接處理總預算案，不要再拖延時間。

至於民進黨質疑民眾黨團是因政治獻金亂帳被抓包，才砍監察院預算洩憤，黃國昌並無回應。

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