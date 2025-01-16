自由日日shoot》總預算案待協商3296案 綠：藍白預算恐攻 癱瘓國家

國民黨團提案砍業務費剩1元之部會

2025/01/16 05:30

朝野首次協商 不歡而散

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院朝野黨團昨就今年度中央政府總預算案展開協商，結果「不歡而散」。民進黨團稍早盤點，待協商提案總數共計三二九六案，包括國民黨團二三三四案、民眾黨團四八七案，質疑藍白發動預算恐攻癱瘓國家，無差別傷害全民福祉及國家建設，民進黨團會強力捍衛預算。

協商是過水 表決才是目的

民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白刪減、凍結預算的提案，連同委員會保留案，共有三二九六案；立法院長韓國瑜要趕在訪美前協商完成，但這實在很悲觀，只有三天協商期就要表決，這屆立院協商只是過水，表決才是目的。

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吳思瑤表示，前總統馬英九和蔡英文執政十六年，每年平均刪減率為一．一九％，從未超過三百億元；今年砍預算是史上新高、前所未見。民眾黨案數較少，但下手更狠、砍得更兇殘，提案共刪除二○六一億餘元、凍結九七四億餘元，等同將十分之一總預算做掉。

二千五百億預算不能動支

吳思瑤說，國民黨最離譜的一大筆，是對一一七個單位預算下重手、凍結七十％，等於是二千五百億元預算不能動支。從總統府、司法院、監察院、考試院等憲政機關，到行政院及轄下各部會，都無一倖免。藍白聯手發動總預算「無差別恐怖攻擊」，為了報復民進黨，不惜摧毀台灣、傷害人民。

三部會淪為「一元俱樂部」

吳思瑤提到，國民黨團還鎖定幾個部會進行報復，包括要讓陸委會、數位發展部、國家通訊傳播委員會變成「一元俱樂部」，將其業務費刪減到剩下一元，如同滅了這三個部會，癱瘓國安資安體系，因為這三個部會不只服務民生，更是國安守門人。

韓國瑜昨主持總預算案朝野協商，他表示，黨團提案加上各委員會保留提案共三千多案，「頭髮要掉光光了」，如果無法在十七日完成協商，各黨團是否同意在週六、日繼續協商；但韓講到一半，柯建銘突然插話發言，講超過廿分鐘，遭韓國瑜制止。柯建銘發言還提及大罷免，引發國民黨團首席副書記長王鴻薇不滿，藍綠吵成一團，最後韓國瑜宣布散會，今天繼續協商。

民進黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長蔡易餘（右）昨舉行記者會，批藍白發動預算恐攻，癱瘓國家，傷害台灣。（記者叢昌瑾攝）

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