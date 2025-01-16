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    稱中國限制台人自由 馬文君提案刪陸委會2105萬

    國民黨立委馬文君（資料照）

    國民黨立委馬文君（資料照）

    2025/01/16 05:30

    吳思瑤︰復仇也要找對人

    〔記者陳政宇、陳鈺馥／台北報導〕立法院朝野黨團昨天起密集協商今年度總預算案。其中，國民黨立委馬文君指中國大陸屢以國安事由限制我國人人身安全，批評陸委會及海基會功能不彰，據此提案大砍陸委會預算二一○五．四萬元。民進黨團幹事長吳思瑤批評，「要復仇也要找對人」，若將陸委會滅了，難道國民黨要讓國台辦接管台灣的兩岸事務？

    馬文君提案指出，中國大陸屢以違反「國安事由」限制國人人身安全，惟未曾依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」規定向我國進行通報，或者雖通報卻多數未陳請海基會協處，陸委會及海基會顯然功能不彰；陸委會今年一般行政、基本行政工作維持、業務費四一○五．二萬元，建議減列二一○五．四萬元。

    吳思瑤於黨團記者會直言，在野黨有太多離譜且不堪檢驗的提案，馬文君要刪減陸委會預算，原因竟是中國屢以違反國安事由限制國人人身安全；中國侵害人權，居然要砍台灣陸委會預算？若將陸委會滅了，國民黨是否要讓國台辦來接管台灣的兩岸事務？

    陳玉珍提案刪光沈有忠特別費 學者︰國民黨「護主心切」

    陸委會副主委沈有忠上週示警，中共提供相當多優惠給金門鄉親，乃因金門是操作「一個中國」相當好用的地方。為此，國民黨立委陳玉珍也質疑沈「抹紅」金廈正常交流，提案全數刪除副主委廿三萬四千元特別費。

    東吳大學政治系助理教授陳方隅受訪批評，陸委會是第一線對抗中共統戰、灰色地帶作戰的重要機關，國民黨「護主心切」大砍陸委會預算，沈有忠一定是講對了什麼東西，這些人才急著幫北京講話。

    另外，一一四年度中央政府「媒體政策及業務宣導費」總計十四．九億元，國民黨立委徐巧芯日前指控，媒宣費集中特定媒體，推展費用來養網軍，揚言全刪；中國國台辦發言人陳斌華昨也表示，民進黨當局在「花民眾的錢洗民眾的腦」變本加厲。

    民進黨立委賴瑞隆痛批，中共與國民黨立委看法如出一轍，都質疑政府媒宣費，想刪除對中共不利部分，要讓政府沒辦法澄清，以利統一。

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