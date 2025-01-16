陸委會︰中共破壞兩岸單一戶籍制度

（資料照）

2025/01/16 05:30

調查局證實 部分國人有中國身分證 將擴大查察

〔記者陳鈺馥／台北報導〕法務部調查局證實，部分國人領有中國身分證或居民戶口簿，將擴大查察。國台辦昨宣稱，台灣民眾赴中工作或定居是「自主選擇」，將依法審批辦理。陸委會痛批，中共為對台進行統戰滲透，不惜以福建省的特別規定，刻意破壞「兩岸單一戶籍制度」。

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網紅八炯日前推出「中國統戰紀錄片」，中間人向「閩南狼」陳柏源表示，有廿萬台灣人辦妥中國身分證，台人可持證向當地銀行超貸賺第一桶金。內政部和調查局對此已進行查察。

國台辦︰台人赴中自主選擇

國台辦發言人陳斌華反嗆，「民進黨當局」有關說法是其操弄認知作戰，施行「綠色恐怖」又一伎倆。台灣民眾來中國學習、工作、生活或定居，這是他們的自主選擇；「兩岸同胞一家親」，對於台灣居民看好中國發展前景、選擇到中國落戶，國台辦表示歡迎，將依法依規審批。

對此，陸委會表示，兩岸針對人員往來採取單一戶籍制度並在各自法令中明定，是廿餘年來雙方已建立起的交流規範與秩序。

陸委會指出，依中方相關規定，台灣人民欲在中國設籍者，須向戶口登記機關辦理戶口登記、繳交有效之台灣身分證件。遺憾看到中共有關部門為了對台統戰滲透，不惜以福建省的特別規定，刻意破壞「兩岸單一戶籍制度」，讓台灣人民在福建設籍、申領中方身分證，無需繳交台灣身分證件。

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