韓將率團赴美 賴今接見閉門會

（資料照）

2025/01/16 05:30

涉外人士︰釋出善意 對外團結

〔記者陳昀、施曉光、黃靖媗／台北報導〕總統賴清德邀請立法院長韓國瑜率朝野立委代表組成慶賀團，赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，並於今天上午行前會晤。涉外人士指出，慶賀團是我國首個與美國新政府公開交流的官方代表，賴總統邀請韓國瑜代表率團，是以行動釋出善意，對外團結一致、共同拚外交。

這場會面循例依總統府接見訪賓流程進行，賴總統、韓國瑜接連致詞、大合影後展開閉門會談，全程約一小時。

請繼續往下閱讀...

慶賀團由韓國瑜擔任團長，團員包括國民黨立委柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿，訂於十八日啟程，除出席就職大典相關活動，將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，預定廿三日返抵國門。

立法院朝野爭議頻仍，涉外人士指出，賴總統邀請韓國瑜率團，即以行動釋出善意，盼對內良性競爭，對外團結一致、共拚外交。值此台美關係最佳之際，也象徵總統與代表民意的立法院攜手開創台美關係新階段，以及台灣社會有信心在過去政府基礎上，與新政府展開共同合作，抵抗威權擴張、創造繁榮發展，守護區域穩定和平。

黨政人士表示，立法院長代表率團並非慣例，賴總統邀請韓國瑜代表，即是朝野不分你我、對外團結的行動展現，相關考量可從三大面向分析，首先，對內遞出橄欖枝，期望朝野和諧，共同推動國家穩健前行；二來是以國會外交形式，傳達台美共享自由、民主、人權的普世價值，並以此為基石持續深化雙邊關係；第三，代表團成員包括國會議長、朝野三黨立委，表達台灣不分政黨，都共同為美國新政府送上祝福，同時台美關係持續深化亦是台灣社會努力目標與最大共識。

朱批對韓小動作多 外交部反駁

國民黨主席朱立倫昨批相關規劃是「昨天罷免你、今天喝咖啡」的兩手策略，還指外交部對韓小動作多，試圖讓韓國瑜此行無法發揮最大功能。外交部表示，全力協助訪團各項事宜，「實在不解朱主席的說法依據為何？」喊話勿將外交工作做不必要的政治操作與攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法