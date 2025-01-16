國安局5建議 強化多元異質通訊備援

中國權宜輪「順興39」貨船（資料照）

2025/01/16 05:30

因應中國灰帶襲擾、毀損海纜

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「順興卅九」涉拖斷基隆港外國際海纜後逃逸失蹤，各界高度關心如何因應中國灰帶襲擾的攻勢。國安局向立院提出的報告中，列舉五項建議，包括我國應加強海纜周邊海域重點巡檢、強化「多元異質」通訊備援能量，完備海纜防護演練，並在加強權宜輪登檢管制通報的同時，推動國際交流提升聯防合作。

國安局、海巡署、交通部、通傳會等部會今受邀赴立院外交及國防委員會專案報告並備質詢。國安局書面報告指出，國際間為強化海纜韌性，去年十一月成立「海底電纜韌性國際諮詢機構」，主要目的為促成國際合作、提升海纜韌性，顯示提升海纜維運安全，並降低損害風險，均對各國政府、金融、醫療極具重要性。

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國安局示警，第三國籍權宜輪已成為境外勢力對我灰帶威脅的新型樣態；建議我國應加強海纜周邊海域重點巡檢，劃設警戒專區，加強監控，現場針對違法或嫌疑船隻執行蒐證、扣押、偵辦，並進行索償。

另外，我國也應持續建設「多元異質」應變網路，透過公、私部門合作，持續新建聯外海纜、微波及非同步軌道衛星等通訊備援能量，強化我國數位通訊韌性。將基礎設施防護納入年度巡檢與防護演練標的，並加強對「前科」船舶的登船查驗及執法，持續與理念相近國家交流情報。

海巡署亦於報告中允諾，未來接獲中華電信報案發生海纜遭破壞類案，將經初步調查後報檢察官指揮偵辦，並優先將涉案船舶帶返偵辦。

數位部報告表示，已擬定「強化通訊海纜系統安全防護」及「建設海陸空應變通信網路」等策略，未來也將整合衛星、微波、海纜系統完備「多元異質」應變通訊系統。

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