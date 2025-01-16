寶順輪形跡鬼祟 繞回彭佳嶼北方

蒙古籍寶順輪（資料照）

2025/01/16 05:30

涉拖斷海纜肇逃 順興39去向不明

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「順興卅九（SHUNXING39）」日前疑涉拖斷基隆港外國際海纜後肇逃，至今去向不明；蒙古籍「寶順（BAO SHUN）」輪隨後也被發現在我近海航跡異常，被驅離後仍持續於我國彭佳嶼十二浬線周遭亂繞五天，航跡曝光後一度駛離。不過本報持續追查，截至十五日晚間六時，寶順輪又繞回彭佳嶼北方約廿四浬處，持續向南航向原本繞行海域。

寶順持續向南 航往原繞行海域

據船舶自動識別系統（AIS）資料，順興卅九擁有喀麥隆、坦尚尼亞雙重船籍，以及至少兩組水上行動業務識別號碼（MMSI）、AIS系統和化名，日前涉拖斷國際海纜後，已關閉AIS訊號，截至昨晚海上行蹤仍不明。

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「寶順」輪六日在我北部近海航跡異常、曾被海巡關切，當時該輪聲稱「主機故障已修復」後，轉往彭佳嶼附近十二浬線亂繞五天，經本報獨家揭露其航跡後，一度駛離至台灣海峽中線附近逗留。不過，記者持續追蹤發現，截至昨晚六時許，寶順輪又再度繞回彭佳嶼北方約廿四浬處，持續向南航行，回到原本第二度「亂繞」海域。

另據資料，寶順輪出廠於二○○五年，載重噸位達三千二百噸，長八十五公尺、寬十三公尺，MMSI為「457483000」，船舶呼號為「JVDA8」。所有者為香港公司「HONGKONG CHANGHANG SHIPPING」，不過該公司聯絡地址，卻顯示與該輪船務管理公司「NAVIGATOR SHIP MANAGEMENT LTD」同樣為高雄市苓雅區一處大樓。

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