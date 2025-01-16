中國權宜輪 涉拖斷海纜肇逃 國防部、海巡署 將建可疑船舶資料庫預警

中國權宜輪「順興卅九」3日涉嫌拖斷我海纜後逃逸失蹤，國防部指出，將與海巡署共同建置「可疑船舶資料庫」。（資料照）

2025/01/16 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「順興卅九」三日涉嫌拖斷我海纜後逃逸失蹤，面對中國灰色地帶襲擾攻勢不斷。國防部指出，將與海巡署共同建置「可疑船舶資料庫」，國軍未來也將劃設海纜重點監視區，以雷達及電子情蒐，加強區域監控及水面目標掌握；軍方官員則指出，除觀察資通韌性之外，國防部也會將此列為觀察敵軍大規模軍事動態徵候之一。

國軍將劃海纜重點監視區情蒐

「順興卅九」具喀麥隆、坦尚尼亞雙重船籍，且至少擁有兩個以上「海上移動通信業務標識碼（MMSI）」及「船舶自動識別系統（AIS）」，此船涉嫌拖斷我國基隆港外國際海底電纜，並關閉AIS後逃逸，行蹤成謎，引發國安及關鍵設施韌性討論。立法院外交及國防委員會今邀國防部、國安局、海巡署、陸委會、交通部等各部會專案報告並備質詢。

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國防部昨證實，日前已邀請海巡署及相關單位跨部會研討，將與海巡署共同建置「可疑船舶資料庫」，並定期更新掌握動態，針對臨機性潛在風險加強雙方通聯機制，並依據海底電纜位置及水深，在宜蘭頭城、新北淡水八里、澎湖、屏東枋山劃設重點監視海域，運用雷達及電子情蒐方式加強監控，爭取預警及應處時效。

此外，由於國軍現以多條海纜、建置微波及衛星系統相互備援，該次海纜破壞並未對國軍通信造成影響，但考量大規模中斷的可能性，國軍將持續建立複式配置、多重備援機制，並提升安全防護。

破壞海纜 列觀察敵軍動態徵候

軍方官員受訪強調，以國防部立場，除了資通韌性影響，也會將「破壞海纜」列為觀察敵軍大規模軍事動態的徵候。

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