士林農會改選 爆北市府官員疑收提貨券

2025/01/15 05:30

產發局表示非農會所贈 已將案件移請地檢署偵辦

〔記者蔡思培、何玉華／台北報導〕台北市各區農會將在二月改選理監事，會員數最多的士林區農會爆出大批人頭會員，且主管機關台北市政府產業發展局官員疑收受提貨券；產發局表示，提貨券非士林區農會所贈，也非近期發生，與農會選舉無關，已將案件移請士林地檢署偵辦。民進黨台北市議員陳怡君批評產發局態度消極，被踢爆就推給檢調、農業部，「市府好像一點責任都沒有」，呼籲蔣萬安切勿閃躲，只以「口頭告誡」輕輕拿起、輕輕放下的態度閃避責任。

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議員批產發局態度消極、卸責

台北市農會轄下共有北投、士林、中山、內湖等九個區農會，截至去年十二月底，總會員數有六七八八人，士林區農會佔二三○三人，人數最多；各區農會將於二月十五日選出農事小組長及會員代表，後續再召開會員代表大會選出理監事。

近期疑有大批人頭會員加入

士林區農會兩派人馬競爭激烈，傳出近期有大批人頭會員加入，許多人不符農會會員資格，產發局接獲檢舉卻未積極清查，還有兩名官員疑收受六千元、二千元的購物提貨券。產發局表示，去年五月起多次接獲檢舉，均即時函請士林區農會配合清查。

產發局表示，去年九月底就檢舉的爭議地籍資料現勘，結果移請士林區農會提報理事會審議，但農會未積極處理，產發局依法發函警告，並函請農業部同意撤銷會員資格未獲同意。去年十二月辦理會員戶籍抽查，均符合規定。另提貨券爭議，已由政風單位調查。

陳怡君籲蔣該查就查 別閃躲

陳怡君表示，產發局將人頭會員問題推給農業部，卻忽略農發條例規定，農民須向市府申請農業使用證明書，產發局若想卸責，會害慘審核的基層人員，若日後查明使用證明書核發過程登載不實，引發法律相關責任時，一個都跑不掉。呼籲蔣萬安該查就查，別閃躲，對兩位官員僅處以「口頭告誡」輕輕放下，就是縱容的最好證明。

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