民眾黨團提案刪凍3035億元

台灣民眾黨立法院黨團舉行「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/01/15 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院今將密集協商一一四年度中央政府總預算案，民眾黨團提案減列二○六一億餘元、凍結九七四億餘元，刪凍預算合計三○三五億元，約佔總預算十％為朝野黨團之冠。另對刪減監察院預算部分，由於民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金假帳案正遭監院調查中，民眾黨團卻提案大砍監院兩億餘元預算，引發外界聯想。

民眾黨團昨召開記者會，痛批中央預算浮編，並提案刪除「中央各機關及所屬」預算，包括減列水電費三十％、特別費八十％、房屋建築設施養護費五％、軍事裝備及設施三％、一般事務費十％、政策及業務宣導費六十％以及車輛購買費用全數刪除等；其中行政院、原住民族委員會、內政部、國土管理署及所屬、農業部、財政部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部等部會的特別費全數刪除。

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黨團總召黃國昌抨擊，一一四年度總預算膨脹至三．一兆元，浮濫編列、灌水到不行，浪費公帑排名第一的組合就是總統賴清德、行政院長卓榮泰雙人組。他細數，監察院在國家人權業務編列四二四○萬元，但民進黨過去簽了「聯合國反腐敗公約」，卻年年跳票未履行承諾，因此黨團提案刪除二一二○萬元並凍結五十％預算。

另，檢視民眾黨團提案，再加上全數刪除特別費、業務宣傳費、出國教育費等，總計刪減金額高達兩億餘元。

針對文化部，黃國昌也抨擊，該部的Taiwan Plus，本應將台灣聲音傳到國際，但數據顯示只是大內宣工具，更不當報導美國大選導致國家形象受損，因此在十億元預算中，將提案刪除二十％、凍結三十％。

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