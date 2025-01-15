藍白砍預算》數發部憂衝擊網路安全 NCC：嚴重影響運作

數發部憂心，若真遭藍白黨團刪預算，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，衝擊公眾利益。 （資料照）

2025/01/15 05:30

〔記者林志怡、李靚慧、方瑋立／台北報導〕立院藍白黨團規劃大刪NCC（通訊傳播委員會）、數發部業務費預算，NCC昨回應，將影響基本運作；數發部也憂心，若真遭藍白黨團刪預算，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，衝擊公眾利益。

立院國民黨團規劃大刪總預算，NCC業務費僅留一元，民眾黨團則提案全數刪除NCC媒體政策及業務宣導費、國外旅費及出國教育訓練費等。NCC主秘黃文哲強調，業務費包括水電費、通訊費、土地租金等，屬於機關一般行政與機關維持費用，目前NCC委員未足半數，但尚有射頻器材進口等眾多事務要處理，相關費用若被刪除，NCC的運作會受到嚴重影響。

請繼續往下閱讀...

國民黨團提案將數發部的業務費僅留一元，民眾黨團更提案將「全刪」媒體政策及業務宣導費、國外旅費及出國教育訓練費、特別費。數發部回應，數發部的職責是在天災人禍衝擊下，還能保持網路暢通及運作，若預算真的被刪，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，衝擊公眾利益。

至於潛艦國造後續艦預算被國民黨團提案凍結九成，海軍回應，考量敵情威脅及強化海上防衛能量，潛艦國造是強化自我防衛決心的重要政策。懇請立院各委員支持「後續艦一一四年預算照列，俟原型艦海測通過後，即可動支」，以符合防衛作戰需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法