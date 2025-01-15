劍指國防預算》藍白大開「殺」戒 綠批引中國入關

國民黨團凍結18億元潛艦國造預算，僅留2億元，待海鯤號潛艦通過海測後才能動支。（資料照，台船提供）

2025/01/15 05:30

〔記者謝君臨、陳政宇、林欣漢、林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團今起將密集協商「一一四年度中央政府總預算案」。據統計，國民黨團、民眾黨團分別提出二三三八案、四八七案，共計二八二五案。其中，藍營提案凍結潛艦預算十八億元，白營則要求通案減列三％軍事設備預算。民進黨團幹事長吳思瑤批評，民眾黨與國民黨沆瀣一氣，背後受到中國壓力應不小。

今年度總預算案，歲入編列三兆一五三四億元，歲出編列三兆一三二五億元。立院朝野黨團決議十五日起密集協商總預算案，廿日加開院會，與十七日、廿一日院會合併為一次會，力拚在休會前完成三讀。

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國民黨團人士表示，黨團未統計預算凍結或刪減的目標，主要是針對個案去討論，不會為砍而砍，而依過往經驗，最終會刪掉一到二％，是否增減須視協商過程氣氛而定。

對於藍白提案近三千案，吳思瑤坦言「當然是嚴峻考驗」。她說，提案是立委職權，希望朝野理性監督預算，但以民眾黨目前揭露的，居然大砍、凍結預算高達三千億元，等於是十分之一的國家政府總預算在其手裡將無法運作、動彈，當中更赫然發現還有民眾黨要砍三％軍事設備、設施預算。

至於國民黨團部分，也將備受矚目的潛艦國造預算凍結近十八億元，僅留二億元，待海鯤號潛艦通過海測後才能動支。

卡軍購 民防 白營衝得比藍還前面

民進黨立委沈伯洋說，這是藍白一直以來的陽謀，國民黨本來就對軍購、軍備有諸多意見，而民眾黨不僅打假球，引中入台更衝得比國民黨還前面，除了可以提中國人當立委外，連刪減、凍結國防預算都可以衝更前面，不折不扣都是引中國入關。

不過，針對民防、全民社會防衛等預算，國民黨與民眾黨立委提出多項刪凍提案。

國民黨團指出，內政部編列四．一億元全民防衛訓練計畫預算，補助黑熊學院九百多萬元舉辦三場園遊會，全民防衛目的是強化國防，卻非交由國防部編列相關計畫預算，內政部恐有疊床架屋、浪費公帑之嫌，減列該項預算七千五百五十萬元。國民黨立委許宇甄提案凍結一億元預算。

民眾黨團總召黃國昌召開記者會表示，內政部的「全社會防衛韌性訓練工作」計畫，其中民防訓練場地維運費編列三億餘元，但計畫書並未說明訓練場設址、人力與維護費等，甚至編二四○○萬元辦親子園遊會，因此將提案刪除四○○○萬元、凍結二十％預算，待內政部提出專案報告經同意後始得動支。

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